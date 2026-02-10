Bruselas ha condenado enérgicamente por escrito la okupación ilegal de la propiedad privada y ha exigido a los Gobiernos nacionales de la UE que pongan en marcha «medidas más estrictas» contra esta problemática como «juicios rápidos y desalojos» para garantizar la recuperación de las viviendas.

Mientras el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez lucha actualmente por perpetuar el decreto antidesahucios en España con múltiples estrategias políticas, el Parlamento Europeo ha aprobado un demoledor informe contra los okupas y a favor de proteger los derechos de los propietarios en la Comisión de Vivienda de la Eurocámara.

En el escrito al que ha atenido acceso OKDIARIO, el Parlamento Europeo ha exigido a los Estados miembros que protejan este derecho fundamental adoptando «medidas más estrictas para proteger a los propietarios, garantizando mecanismos legales rápidos y eficaces» incluyendo, destacan, «órdenes judiciales oportunas para los desahucios».

Los eurodiputados han reconocido en el documento aprobado por amplia mayoría que la okupación genera «inseguridad, deterioro urbano y tensiones sociales, y socavar también la cohesión social».

Perjudica al mercado del alquiler

Asimismo, desde Bruselas subrayan que el hecho de que los propietarios puedan recuperar legalmente el control de sus viviendas «no solo es una cuestión de equidad y justicia», sino también «vital para mantener la confianza de los inversores y la oferta de alquileres».

En el mismo documento la Eurocámara solicita que se refuerce «la protección de las víctimas» de la okupación, «restaurando las posesiones legales y defendiendo el Estado de derecho».

De hecho, destacan que la permisividad ante la okupación es una «falta de respeto a la propiedad» y apuntan que se está empujando a los pequeños propietarios a «abandonar el mercado y a recuperar legítimamente su propiedad, reduciendo así la oferta disponible y contribuyendo al aumento de precio».

Bruselas también ha pedido a los de Sánchez de manera directa que tome en consideración el informe y proteja a los españoles de la okupación ilegal, abandonando políticas que desprotegen a los propietarios al impedir el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente, políticas que la UE rechaza.

Políticas coordinadas

El Parlamento Europeo requiere que se lleven a cabo políticas coordinadas a nivel de la UE para abordar y frenar la okupación de viviendas y «una mejor cooperación, recopilación de datos e intercambio de información entre países».

Además, la Cámara ha destacado que se debe hacer «un mejor uso de las herramientas de Europol» cuando, por ejemplo, se sospeche que «la delincuencia organizada está involucrada en la okupación ilegal»

El informe aprobado hoy determina finalmente que Europa solo superará la crisis de vivienda construyendo más viviendas, para lo que es necesario «reducir la burocracia y fomentar la capacitación de jóvenes y trabajadores» del sector, con el fin de contar con más mano de obra.

El informe presta especial atención a las personas más vulnerables y pide medidas que permitan a los jóvenes acceder a hipotecas, como la reducción de los costes de transacción y exenciones de los impuestos para los compradores de primera vivienda.