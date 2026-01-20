En un contexto en el que la mayor parte de las promotoras inmobiliarias encuentran deficitario construir VPO, la compañía Metrovacesa ha encontrado un nicho rentable del que sacar provecho. Sólo en los últimos cinco años la constructora ya ha puesto en marcha más de 1.100 viviendas protegidas.

Hace tan solo dos meses, en un evento sobre la situación de la vivienda en Andalucía, Alfonso Losada, director territorial de Andalucía Occidental de Neinor Homes explicaba que actualmente para las empresas es complicado construir viviendas protegidas, entre otros motivos, porque sólo los costes de construcción ya «están superando los 150.000 euros por vivienda». Todo ello sin tener en cuenta el pago de tasas, de licencias y del propio suelo.

En la misma ponencia, sin embargo, Antonio Gil, delegado territorial de Andalucía Occidental de Metrovacesa, adelantaba que su compañía sí que estaba inmersa en numerosos proyectos de VPO y que, en cuestión de seis meses, sacarían al mercado «240 unidades de VPO».

En este sentido, destacaba que en sus promociones estaba comprando mucha «gente joven» y sentían que estaban «cubriendo el nicho de mercado necesario». Ahora, con los primeros coletazos de 2026, Metrovacesa explica en conversación con este medio algunas de las claves de su éxito en el negocio de la VPO.

«No es sencillo, pero es posible»

La compañía señala que la vivienda protegida puede ser rentable si se dan las condiciones adecuadas de suelo, diseño y escala. De hecho, apuntan que en Metrovacesa llevan años «demostrando que es posible desarrollar VPO de calidad, económicamente viable y con impacto social», siempre que el marco regulatorio y los precios de módulo estén alineados con la realidad de costes.

Actualmente, la compañía está promoviendo más de un millar de viviendas protegidas en varias regiones de España, principalmente en Sevilla (que acumula más de 500 viviendas), Comunidad Valenciana y Cataluña. Las VPO representan aproximadamente un 13% del total de todas sus viviendas activas o en promoción.

«Para el sector privado, la promoción de VPO no es sencilla, pero es posible», explican desde la promotora: «Las dificultades son el encarecimiento del suelo, el fuerte aumento de los costes de construcción y las exigencias normativas del Código Técnico de la Edificación (CTE), que impone estándares de calidad elevados y homogéneos para toda la vivienda nueva, aplicables también a la VPO».

De esta manera, destacan que para que la promoción de VPO sea viable, es necesario que se cumplan tres requisitos fundamentales: «Acceso a suelo finalista con un coste moderado; actualización reciente del precio del módulo en la zona, recogiendo la subida de los costes de construcción y la existencia de una diferencia suficiente entre el precio de la vivienda libre y el de la VPO que permita su viabilidad comercial».

Amplia cartera y capacidad industrial

En Metrovacesa habría varios factores diferenciales que podrían explicar su capacidad para desarrollar VPO. Desde la promotora subrayan la importancia de contar con «una cartera de suelo amplia y diversificada» que incluye ubicaciones donde es posible promover este tipo de proyectos.

Asimismo, ensalzan su capacidad de «aprovechar cambios normativos autonómicos», como la posibilidad de transformación de suelo terciario a residencial de VPO, «por ejemplo, en algunos suelos propios en Sevilla», explican.

Entre sus puntos fuertes en el negocio de la vivienda de protección oficial también destacan la importancia de contar con «flexibilidad para realizar compras puntuales de suelo para VPO, así como permutas con ayuntamientos y comunidades autónomas».

En cuanto al diseño de las promociones, destacan que procuran que sea eficiente, «optimizando superficies y tipologías para contener costes» sin renunciar a la calidad en las viviendas y espacios comunes.

Por último, consideran que la escala y alta capacidad industrial de promotores como Metrovacesa «permite ejecutar proyectos de mayor volumen con mayor eficiencia», algo que resulta clave para la viabilidad de la VPO.