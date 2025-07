Dani Olmo abre las puertas a Nico Williams y Luis Díaz: «En el Barça tienen que jugar los mejores»

Dani Olmo, atacante del Barça, aseguró este miércoles que el colombiano Luis Díaz y Nico Williams son «dos ‘top’ mundiales» y que a él le gusta «jugar con los mejores», por lo que vería con buenos ojos la llegada de cualquiera de los dos extremos. De esta manera, le abre las puertas a su club a estos dos futbolistas. Con el español comparte vestuario en la selección española y con el del Liverpool coincidieron hace unos días juntos de vacaciones.

Olmo, que visitó el campus que lleva su nombre en el Estadio Olímpico de su Terrassa natal, se fotografió en Ibiza con Luis Díaz y no ha negado que hablaran de su posible fichaje por el Barça. «Sí lo hicimos, me lo guardo para nosotros, fue una conversación privada. A Luis no lo conocía, es una grandísima persona y, como jugador, creo que todos lo sabemos. No hay duda de que es un crack, y en el Barça tienen que estar los mejores», comentó sobre el delantero del Liverpool.

De forma similar habló de Nico Williams, un futbolista al que conoce bien y a quien considera otro ‘top mundial’ que ha demostrado «en el Athletic y la selección» que tiene nivel de sobras para jugar en el conjunto azulgrana.

En este sentido, el egarense entiende las dudas de Williams al no tener garantizada su inscripción en la plantilla si finalmente ficha por el club catalán, como le pasó a él el verano pasado. «Está claro que las dudas pueden existir por lo que pasó el año pasado, pero al final todo se soluciona. Yo tuve la máxima confianza en el club, no era un tema que me preocupase y al final pude jugar, que es lo importante», afirmó.

Con la llegada de uno de estos dos jugadores, Olmo tendría más competencia en la zona de ataque, algo que dijo no preocuparle. «Esto es el Barça, el mejor club del mundo, y siempre hay competencia. Pero esta competencia nos hará mejores y nos hará ganar títulos», reflexionó el mediapunta azulgrana, quien señaló que no tendría «ningún problema», para ganarse un puesto en el once, en jugar este año de ‘falso 9’.

En este sentido, Olmo admitió que el equipo azulgrana es probablemente el rival a batir la próxima temporada: «Siempre he dicho que lo más difícil del deporte no es ganar sino repetirlo, y ese es el objetivo. Seguimos teniendo equipo y jugadores, hemos descansado y vamos a afrontar la temporada de nuevo con la máxima ambición».

Preguntado por la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid, Olmo recordó que tuvo «la suerte o la mala suerte» de enfrentarse a él cuando jugaba en el Leipzig y el vasco entrenaba al Bayer Leverkusen y que «ha demostrado ser un buen entrenador y seguro les va a dar un plus». No obstante, opinó que el conjunto blanco puede pagar la falta de descanso tras la disputa del Mundial de Clubes.

«En nuestro caso, estamos contentos de haber tenido este descanso previo y de poder tener una pretemporada en condiciones, sobre todo porque es la pretemporada previa a un año de Mundial», concluyó.