El Barcelona echa a Gündogan para poder inscribir a Dani Olmo

El Barcelona ha decidido echar a Gündogan para poder inscribir a su flamante fichaje, el ex del RB Leipzig, Dani Olmo. Al club azulgrana se le ha caído la careta con el límite salarial. El mediocentro alemán no fue convocado a Valencia para disputar la primera jornada de la Liga EA Sports y en un primer momento se filtró que quería irse él. Finalmente, la verdad es otra, y es Gündogan quien se ha visto obligado a abandonar el club.

El club azulgrana necesita hacer espacio salarial. El fin del mercado se acerca y el club azulgrana se ve obligado a quitarse jugadores con un alto salario de encima. Ese es el caso de Ilkay Gündogan. Cobra alrededor de 15 millones de euros netos por temporada y el Barcelona lo quiere echar.

Laporta y Deco le han ofrecido a Gündogan la carta de libertad. Utilizaron la figura de Flick para convencerle. Le abren la puerta de salida de para en par para poder inscribir en este mercado a Dani Olmo. No tienen otra salida. Es un caso parecido al que ocurrió con Frenkie De Jong. También le ofrecieron la salida, pero el holandés no aceptó.

En este caso, Ilkay Gündogan ha aceptado marcharse libre del club, renunciando en este caso al año de contrato que le quedaba más otro opcional. El alemán ha entendido, o le han hecho entender, que debe irse. No quiere ser un estorbo y acepta irse con la temporada iniciada y a poco más de diez días del cierre de mercado.

Gündogan se marcha

El problema para Gündogan es su salario. Esos 15 millones de euros que cobra por temporada no se lo pueden pagar en cualquier sitio. Solamente en Arabia Saudí, con el Al Nassr a la cabeza, donde están interesados en hacerse con los servicios del mediocentro alemán. También podría entrar en la pugna para su fichaje el Manchester City, ex club de Ilkay, con el que fue capitán levantando su primera Champions League de su historia.

El mediocentro, todavía del Barcelona, no fue convocado para disputar la primera jornada de la Liga EA Sports contra el Valencia en Mestalla. En el Joan Gamper ante el Mónaco recibió un fuerte golpe en la ceja y no pudo llegar para disputar el partido del pasado sábado. Esa lesión era cierta y su ausencia no tuvo nada que ver con su salida.

Una salida de Gündogan que deja al Barcelona indefenso en el centro del campo, aunque las irrupciones de Bernal y Casadó, titulares frente al Valencia en Mestalla el pasado sábado, hacen que parezca una salida menos dolorosa para el club azulgrana. También Pedri está ya de vuelta y se espera que Gavi vuelva esta temporada a recuperar su nivel tras su grave lesión.

Una salida obligada para poder inscribir a Dani Olmo en este mercado. El nuevo jugador del Barcelona ya no estuvo contra el Valencia en Mestalla y espera estar contra el Athletic en el debut oficial de los azulgrana en Montjuic esta temporada. Para ello tendrá que esperar a que la nueva solución de Laporta y Deco con el límite salarial salga bien. Todo hace indicar que Gündogan va a salir del Barcelona para que Olmo pueda ser inscrito.