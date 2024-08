Guardiola da el visto bueno al regreso de Gündogan al City

Ilkay Gündogan tiene todas las papeletas para volver a ser jugador del Manchester City antes de que termine el mercado de fichajes. El centrocampista está decidido a abandonar el FC Barcelona y su futuro pasa por regresar al club de la Premier League a pesar de que también tiene ofertas suculentas de Arabia Saudí y Turquía. Guardiola, que en ningún momento quiso que se marchara del club ‘citizen’, está encantado con su posible vuelta y ya se lo ha hecho saber al futbolista.

Gündogan, que está atravesando días convulsos tras anunciar que se retira de la selección alemana, ya ha tomado la decisión de dejar el club culé tras una temporada en Can Barça. El club ve con buenos ojos su salida y, en cierto modo, le ha empujado a cambiar de aires. Flick, según ha trascendido, le ha hecho saber que no le ve como titular, algo que deja a las claras que el alemán tendrá un rol bien diferente al que ostentó el curso pasado cuando fue el futbolista de la plantilla más utilizado por Xavi. Jugó 51 encuentros de los 53 en los que estuvo disponible.

Guardiola está encantado con la opción de que Gündogan vuelva a formar parte de su vestuario. El germano aúna calidad y experiencia, dos cualidades que el de Sampedor considera claves para su equipo. El ex entrenador del FC Barcelona y Bayern de Múnich se mostró contrario a que el mediocampista abandonara el Manchester City el pasado verano pero no tuvo más opción que respetar la decisión que había tomado el jugador. Gündogan quería probar la experiencia de formar parte del FC Barcelona, un club que le había atraído desde que era niño y no quería quedarse con esa espina clavada.

Además, la oportunidad era clara puesto que su contrato con el City había finalizado y podría aterrizar en Can Barça totalmente gratis, al igual que ahora regresará a Manchester, sin coste alguno. El club culé, en gran medida, necesita deshacerse de su abultado sueldo para poder inscribir a Dani Olmo, hasta ahora, el fichaje estrella del verano por parte de la directiva de Joan Laporta.

Gündogan dice ‘no’ a Arabia

Los 20 millones de euros brutos que cobra el centrocampista alemán son un obstáculo para poder afrontar inscripciones y futuras contrataciones ya que los blaugrana deben liberar masa salarial. Por tanto, no habrá problema en que el Barça le dé la carta de libertad al futbolista para que pueda regresar a coste cero.

Según ha adelantado Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, Guardiola ya ha hablado con el jugador (lo hizo ayer) por lo que solo quedaría llegar a un acuerdo con el club ‘citizen’, algo que está previsto que suceda sin mayores complicaciones a pesar de que tiene otras ofertas, según apunta el mismo periodista.

Los 34 años de Gündogan hacen sospechar que el sueldo que el club inglés va a ofrecerle no será muy alto ni el contrato demasiado largo pero el futbolista aún se ve para competir en una de las grandes ligas, por lo que de momento va a aparcar las ofertas que le han llegado desde el fútbol saudí y turco, aunque económicamente sean más atractivas. Por tanto, si nada se tuerce, en unos días se hará oficial el regreso del alemán a su antiguo club.