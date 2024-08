Oficial: Gündogan vuelve al Manchester City

Ilkay Gündogan ya es nuevo jugador del Manchester City. Después de recibir la carta de libertad del Barcelona, que necesitaba quitarse su elevada ficha para poder inscribir jugadores, el centrocampista alemán regresa al conjunto inglés un año después de su marcha y firma un contrato combinado de dos temporadas (1+1).

Fue el propio jugador, en primera instancia, quien anunció su regreso a Mánchester a través de sus redes sociales. Gündogan citó el mensaje de 2016 cuando el City anunció su fichaje y puso: «Manchester City anuncia Gündogan… ¡otra vez!». Posteriormente, el club inglés colgó un vídeo anunciando su fichaje con el siguiente mensaje: «Lo que todos estabais esperando… Bienvenidos de nuevo al City, Ilkay Gündogan».

La operación se ha desarrollado bastante rápido después de que Pep Guardiola diera el visto bueno al regreso del germano. En cuestión de días, el jugador ha llegado a un acuerdo con el campeón de la Premier para volver a enfundarse su camiseta. Lo curioso es que ha firmado un contrato de 1+1 que es justo lo que pedía y le negaron para renovar el verano pasado, cuando se marchó.

What you’ve all been waiting for…

Welcome back to City, @IlkayGuendogan 🩵 pic.twitter.com/8VutEkQNRU

