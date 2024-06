Gündogan se desahoga en la Eurocopa contra Xavi Hernández: «Fue caótico»

Ilkay Gündogan logró este sábado la clasificación a cuartos de la Eurocopa 2024 con Alemania y aprovechando el buen momento que vive con su selección lanzó unas declaraciones que no gustarán nada a Xavi Hernández, su entrenador la última temporada en el Barcelona. El que fuera jugador del Manchester City, equipo con el que ganó la Champions en 2023, pasó de estar en uno de los mejores clubes del mundo a un equipo que fue cuesta abajo y sin frenos que no ganó ningún título.

Y eso dolió a Gündogan. «Con el Barcelona jugué en todos los lugares donde me necesitaban, así que ha sido un poco caótico, con muchos cambios de posición», expresó el capitán de Alemania en la Eurocopa en unas palabras que son un mensaje directo a Xavi. A Gündogan no le gustaron los vaivenes tácticos del ya ex entrenador del Barcelona y se desahogó de esta forma una vez que Xavi ya no es el técnico culé. La próxima temporada será Hansi Flick, con el que seguramente se sentirá más cómodo al ser también alemán.

«He tenido que adaptarme constantemente. A veces, jugar bien también implica saber en qué posición juegas, quién juega a tu alrededor y sentirse cómodo con eso», analizó Gündogan sobre la mala temporada que tuvo el Barcelona. Para el internacional germano, el curso futbolístico que tuvo con los culés fue «caótico» y si es así, aunque él no lo nombrara, es por obra de Xavi Hernández.

Sin embargo, y como comparación con lo que vivió en Barcelona en su primer año, Gündogan sí especificó lo contento que está con Alemania: «En la selección me siento muy cómodo en el campo, con mis compañeros y en mi posición». Si tenemos que hacer la comparación, esto significa que en el Barça ni estaba cómodo en el campo ni tampoco con sus compañeros.

Gündogan es un fijo en Alemania, que ya está en cuartos de la Eurocopa en la que es anfitriona. Titular en los cuatro encuentros que lleva en el torneo -tres de fase de grupos y el duelo de octavos-, el futbolista azulgrana marcó un gol ante Hungría y dio otra asistencia en ese encuentro, su mejor partido en lo que va de Eurocopa. La selección alemana está ya en cuartos de final, donde se medirá -salvo sorpresón- a España en cuartos.

Gündogan elogia a Lamine Yamal

Si los de Luis de la Fuente eliminan a Georgia este domingo, Gündogan se reencontrará, pero ahora como rivales, a varios compañeros del vestuario del Barça. Uno será Lamine Yamal, para el que el alemán tuvo muchos elogios: «Sólo tiene 16 años, pero es una locura. Simplemente una locura. La confianza con la que juega hace que parezca normal… pero jugar al máximo nivel durante todo el año y llegar a la Eurocopa siendo un jugador clave no es normal a esa edad. Deseo que se mantenga sano y llegue a lo más alto del fútbol mundial, porque ese es su potencial».

Así, Gündogan es feliz en Alemania, líder del equipo, capitán de su país, mientras que su primera temporada con el Barcelona y con Xavi Hernández no le dejó un buen sabor de boca.