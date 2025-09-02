Muere a los 73 años el actor Graham Greene, nominado al oscar por ‘Bailando con Lobos’

El mundo del cine está de luto. Graham Greene, el legendario actor canadiense que fue nominado al oscar por su interpretación en la película de Kevin Costner ‘Bailando con lobos’, ha fallecido a los 73 años en su ciudad natal de Stratford, Ontario.

El deceso se produjo este lunes 1 de septiembre tras una larga batalla contra una enfermedad no especificada. «Fue un gran hombre de moral, ética y carácter. Lo extrañaremos eternamente», ha declarado Michael Greene, agente del actor, en un emotivo comunicado. «Por fin eres libre. Susan Smith te espera en las puertas del cielo», ha dicho en referencia a quien fuera la anterior agente del intérprete durante décadas y que falleció en 2013.

Nacido el 22 de junio de 1952 en la Reserva Six Nations de Ohswejen, en Ontario, Graham Greene se convirtió en una figura imprescindible del audiovisual norteamericano. Su trayectoria, que abarcó más de dos décadas, lo llevó del drama histórico al thriller, pasando por la comedia.

Fue su papel como Kicking Bird en ‘Bailando con lobos’ (1990), el épico western dirigido por Kevin Costner, el que lo catapultó al estrellato mundial. Esta interpretación no solo le valió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto, sino que marcó un antes y un después en la representación de los pueblos indígenas en el cine comercial de gran presupuesto.

Entre sus trabajos más recordados destacan el carismático policía sioux Walter Crow Horse en ‘Thunderheart’ (1992), el socarrón Joseph en ‘Maverick’ (1994) junto a Mel Gibson, y el conmovedor Arlen Bitterbuck en ‘La milla verde’ (1999), la adaptación de Stephen King.

Su filmografía incluye títulos tan diversos como ‘Skins’ (2002), ‘Transamerica’ (2005), ‘Crepúsculo’ (2009), ‘The Shack’ (2017) y ‘Wind River’ (2017), demostrando su capacidad para adaptarse a cualquier género.

La televisión también fue territorio conquistado por Greene. Su interpretación del villano Malachi Strand en ‘Longmire’ se convirtió en una de las más recordadas de la serie. Posteriormente, regresó al western en ‘1883’ como Spotted Eagle, se integró en la aclamada ‘Reservation Dogs’ y, ya en clave superheroica, trabajó para Marvel Studios en ‘Echo’. Su trayectoria reciente incluyó además una aplaudida aparición en ‘The Last of Us’.

Según confirma su agente, Greene mantuvo una actividad constante hasta el último momento. El actor tenía trabajos pendientes de estreno, entre ellos el largometraje ‘Ice Fall’, cuyo estreno está previsto para octubre.