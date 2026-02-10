Restauración de la cúpula Regina Patriarcharum de Bayeu de la Basílica del Pilar de Zaragoza

La Basílica del Pilar de Zaragoza es un emblema a nivel internacional, entre otros motivos por la riqueza patrimonial, artística y arquitectónica que atesora. Con el propósito de contribuir a preservar y conservar esta joya patrimonial, Fundación Ibercaja y el Cabildo Metropolitano de Zaragoza han rubricado el acuerdo para llevar a cabo la restauración de la cúpula Regina Patriarcharum, una obra maestra realizada al fresco por Ramón Bayeu en el año 1782, bajo la dirección de su hermano Francisco.

Uno de los compromisos de Fundación Ibercaja es contribuir a preservar y conservar el patrimonio cultural y artístico. Con este motivo, y enmarcado en el año de su 150 aniversario, se ha firmado este acuerdo por el que Fundación Ibercaja es la primera entidad que lleva a cabo su mecenazgo en el proyecto Pilar 2040. Este proyecto comprende, entre otras acciones, la restauración de los principales bienes culturales y artísticos, y espacios arquitectónicos de la basílica del Pilar.

Las obras se realizarán a cargo de las empresas Kalam, que se encargará de la restauración arquitectónica de la cúpula y la linterna, y Tarma Restauración, que llevará a cabo la rehabilitación pictórica.

Proyecto de restauración

El proyecto consistirá en la rehabilitación integral de la cúpula Regina Patriarcharum, pintada por Ramón Bayeu en 1782, incluyendo todos los elementos arquitectónicos, pictóricos y funcionales asociados, con el fin de garantizar su correcta conservación, estabilidad y lectura artística.

La intervención comprende cuatro ejes técnicos principales: la restauración de la cúpula y pechinas, la implantación de un sistema de andamiaje específico, la restauración y adecuación de la linterna y chapitel y, por último, la ejecución de un nuevo sistema de iluminación artística.

La restauración se va a llevar a cabo conforme a criterios de conservación del patrimonio mural, en base a estudios técnicos previos que han identificado diversas patologías en las pinturas murales y elementos escultóricos. El proyecto contempla también la intervención de la cúpula desde una perspectiva arquitectónica y estructural, sumado a la instalación de un nuevo sistema de iluminación artística que permita una correcta lectura del conjunto pictórico, conforme a criterios museográficos y técnicos actuales.

Decoración de las cúpulas de la Basílica del Pilar

El Cabildo Metropolitano de Zaragoza encargó a Francisco Bayeu la decoración de las bóvedas anterior y posterior a la Santa Capilla de dicho templo con temas de la Letanía de la Virgen o Letanía Lauretana.

En 1782, Ramón Bayeu, quien destacó principalmente como fresquista, llevó a cabo la decoración de la cúpula situada sobre la capilla de San Juan Bautista con el tema de la «Reina de los Patriarcas» (Regina Patriarcharum), bajo la dirección de su hermano Francisco, pero con absoluta independencia. Sus bocetos para las bóvedas del Pilar, su obra maestra al fresco, son de ejecución perfecta, de trazo nervioso y muestran sus dotes de gran dibujante.

En su obra, aparece La Virgen María, sentada y bajo un palio que sostienen esbeltos ángeles mancebos ayudados por numerosos ángeles niños. La cabeza de María despide un gran halo de luz y a sus pies legiones de ángeles, sostienen una filacteria, donde puede leerse: Regina Patriarcharum.

Rodeando a este grupo central, se puede ver a San Romualdo, San Francisco, San Francisco Javier, San Pascual Bailón, Adán y la cabeza de la única mujer, Santa Teresa. Por otra parte, en las cuatro pechinas, Ramón Bayeu representó a la Religión, la Esperanza, la Obediencia, y, por último, la Pobreza.

Precisamente, las tres maquetas que permitieron a Francisco Bayeu conformar las pinturas de las cúpulas, entre ellas, Regina Patriarcharum, de la Basílica del Pilar, se exponen actualmente en la exposición “Goya. Interludio”, organizada por Fundación Ibercaja en el Patio de la Infanta.

Ramón Bayeu y Subías

Ramón Bayeu y Subías (Zaragoza, 1744–1793) fue un pintor español del siglo XVIII, destacado representante del academicismo y el neoclasicismo. Se formó con su hermano Francisco Bayeu y llegó a ser pintor de cámara de Carlos III. Fue cuñado de Francisco de Goya, con quien colaboró en sus inicios, aunque su relación terminó siendo conflictiva. Realizó importantes frescos y decoraciones murales en el Palacio Real de Madrid y en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Su obra se caracteriza por el equilibrio compositivo y el dominio del dibujo.