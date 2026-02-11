10 regalos baratos de San Valentín que puedes comprar en Mercadona: le vas a sorprender a precio de risa

San Valentín es la ocasión perfecta para y sorprender a esa persona especial con un detalle que diga más que mil palabras. No hace falta gastar una fortuna: en Mercadona puedes encontrar regalos originales para San Valentín que se adaptan a todos los gustos y presupuestos. Lo más importante no es el precio, sino la intención y el cariño que se transmite.

Desde fragancias que despiertan los sentidos hasta lotes de cuidado personal con body milk, geles y after shave, estos regalos se pueden convertir en el mejor detalle el próximo 14 de febrero.

Los mejores regalos de San Valentín de Mercadona

Cada uno de estos lotes de Mercadona ha sido seleccionado para transmitir los sentimientos más sinceros con motivo de San Valentín.

Lote Rose Nude – 10 €

Un set que combina elegancia y cuidado personal. Incluye eau de parfum de 100 ml, gel de baño de 75 ml, body milk con glitter de 75 ml y una caja tipo joyero con espejo y tres cajones. Perfecto para quienes disfrutan de un toque de lujo diario.

Lote Shine Special – 12 €

Este lote combina fragancia y funcionalidad: eau de parfum de 100 ml acompañada de un joyero. Ideal para quienes valoran un detalle elegante y práctico que puedan usar en su día a día.

Lote Pistacho Cream Deliplus – 6 €

Incluye fragancia mist de 250 ml y leche corporal con glitter de 100 ml. Un regalo económico pero cuidado, perfecto para hidratar la piel mientras se añade un sutil brillo que hace especial cualquier rutina de belleza.

Lote Gesto – 7,50 €

Un completo set masculino con eau de toilette de 100 ml, gel de baño de 100 ml, after shave de 100 ml y champú de 100 ml. Ideal para quienes buscan un cuidado personal completo a diario.

Lote Axe Dark Temptation – 12 €

Incluye desodorante body spray de 200 ml, gel de ducha de 250 ml, after shave de 100 ml, mini desodorante body spray de 35 ml y neceser. Un lote completo pensado para frescura y estilo durante todo el día.

Lote facial Sisbela Reafirm Deliplus – 8 €

Contiene crema revitalizante de 50 ml y contorno de ojos de 15 ml. Un regalo enfocado en el cuidado facial diario, ideal para mantener la piel hidratada, tonificada y luminosa.

Lote hombre 9.60 Acción – 6 €

Este lote de Mercadona es ideal para regalar en San Valentín. Incluye Sport water de 200 ml, gel champú de 100 ml y gel fijador de 100 ml. Pensado para hombres activos, combina cuidado corporal con estilo, facilitando la rutina diaria.

Lote Como Tú Rebel – 11 €

Un set con eau de parfum de 100 ml, gel champú de 100 ml y mini eau de parfum de 15 ml. Perfecto para quienes buscan un aroma moderno y fresco, con la comodidad de un lote compacto para uso diario o viaje.

Tarta San Valentín – 7 €

«La clásica tarta de San Valentín que nunca falla, con decoración efecto espejo y rellena de nata y crema de avellana crujiente. Con un toque crunchy muy divertido y estimulante es perfecta para compartir». En el interior de esta tarta, se encuentra una capa generosa de nata, con una base de bizcocho, y otra capa de chocolate.

Las mejores frases

Para acompañar estos regalos, nada mejor que unas frases llenas de sentimiento que refuercen la magia del detalle.