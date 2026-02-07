Estos signos del horóscopo van a tener una gran cita en San Valentín

El próximo sábado, 14 de febrero de 2026, se celebra San Valentín, una de las fechas más especiales de todo el año. Sin embargo, no todos disfrutan de este día de la misma manera. Este año, para algunos signos del zodiaco el amor pasará de puntillas y otros, en cambio, tendrán la mejor cita de San Valentín. Según la astrología, hay varios signos zodiacales que estarán bajo una influencia muy favorable para el romance y las relaciones que van más allá de la atracción y, con el tiempo, se transforman en compromiso.

Los movimientos planetarios de esta fecha, con Venus en una posición clave, Marte activando la atracción y la Luna favoreciendo los vínculos emocionales, dibujan el escenario más propicio para citas inolvidables que podrían ser un punto de inflexión en el ámbito sentimental. Entre todas las combinaciones posibles, hay tres parejas de signos que destacan por encima del resto: Aries y Virgo, Libra y Sagitario, y Cáncer y Escorpio.

Los signos del zodiaco que tendrán la mejor cita de San Valentín

Más allá de de los nacidos bajo estos signos zodiacales, el clima astrológico de San Valentín 2026 invita a vivir el amor de una manera auténtica y natural, sin esconder emociones ni forzar situaciones. Los signos del zodiaco que, según la astrología, vivirán la mejor cita de San Valentín, se encuentran en un momento propicio para tomar decisiones con el corazón. Aries y Virgo, Libra y Sagitario, Cáncer y Escorpio tienen algo en el Día de los Enamorados: la oportunidad de conectar de verdad con otra persona.

Aries y Virgo

A primera vista, Aries y Virgo no parecen una pareja destinada a brillar, ya que el uno es fuego puro, impulso, acción inmediata; el otro, tierra reflexiva, análisis y cautela. Sin embargo, precisamente ahí reside la verdadera magia: Aries aporta la iniciativa, el atrevimiento y la espontaneidad en la cita; Virgo, la profundidad, la escucha y la sensación de estabilidad.

«Aries es fuego, pasión, vehemencia, acción… Virgo, en cambio, es tierra, serenidad, frialdad en un primer contacto, pensamiento… Aries ama la acción, Virgo, la reflexión. Aries se rige por sus emociones, Virgo por su intelecto. A pesar de todo, en un momento de sus vidas pueden cruzarse y quedar atrapados. Si Virgo busca el opuesto, Aries será su pareja ideal. La serenidad de Virgo será como un bálsamo para el fogoso Aries, que debe colmar de mimos y arrumacos a Virgo porque, aunque dé una imagen de frialdad, es tremendamente emotivo y necesita constantes muestras de cariño para sentirse seguro. Virgo, por su parte, debe admitir a Aries tal como es, evitando analizar cada detalle, algo que puede exasperar a Aries, que no suele aceptar de buen grado ninguna crítica», detalla Esperanza Gracia.

Libra y Sagitario

Si hay una combinación que encaja a la perfección con el espíritu de San Valentín para vivir una cita inolvidable, esa es la de Libra y Sagitario. Libra, regido por Venus, llega al 14 de febrero con la necesidad de compartir, conectar y sentirse comprendido. Sagitario, impulsado por Júpiter, se muestra optimista, expansivo y con ganas de vivir nuevas experiencias. Juntos crean una energía muy intensa.

«Forman una pareja maravillosa. Les une el entusiasmo, la honestidad, el romanticismo… Sagitario se sentirá atraído por la inteligencia, diplomacia y sensualidad de Libra, y a éste le fascinará la vitalidad, el sentido de la justicia y el idealismo que acompañan a Sagitario. Juntos se potencian. Libra tendrá que tener paciencia para que Sagitario, que nació libre, quiera compartir su vida. Por su parte, Sagitario deberá cuidar sus palabras para no herir la sensibilidad de Libra, que no entiende que su adorado Sagitario sea a veces tan poco diplomático. Su sexualidad es inagotable. Libra levantará oleadas de pasión con una simple sonrisa y Sagitario provocará deseos incontenibles de pasión en Libra».

Cáncer y Escorpio

Cuando Cáncer y Escorpio se encuentran bajo una influencia favorable para ambos. Ambos son signos de agua, profundamente emocionales, que disfrutarán de una cena tranquila que se transforma en algo poderoso. La astrología apunta a decisiones compartidas y momentos que fortalecen el vínculo. Para algunas parejas, este San Valentín puede marcar un antes y un después, dando paso a compromisos más serios.

«En el momento en el que se crucen sus miradas surgirá una fuerte atracción que puede marcar sus vidas para siempre. Se entienden de una manera misteriosa e intuitiva. Nada se les escapa y nada pueden ocultarse. Se confiarán los secretos que nunca se hubieran atrevido a desvelar a nadie y no expresarán en público sus sentimientos, ya que son muy celosos de su intimidad. Cuando dan rienda suelta a sus emociones y viven su sexualidad lo hacen de una forma plena e instintiva, alcanzando una fusión total. Cáncer debe evitar sus afanes de posesión, y Escorpio, a su vez, los celos feroces que a veces lo dominan».