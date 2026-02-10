Cosentino vuelve a sumarse a Madrid Design Festival

Cosentino tiene un tener un papel destacado en Madrid Design Festival como uno de los patrocinadores principales del certamen, que este año llega a su 9ª edición. De nuevo bajo el lema Rediseñar el mundo, Madrid Design Festival (MDF26) refuerza su posicionamiento como aglutinador del gran ecosistema del diseño en España, con más de 200 eventos, tres grandes exposiciones en el Teatro Fernán Gómez, y una ampliación del mapa creativo de la ciudad a más de 300 espacios.

Entre el 5 de febrero y hasta mediados de marzo, el objetivo del MDF26 será impulsar el diseño como herramienta esencial para transformar procesos, sistemas y modos de vida, proyectando una mirada amplia que abarca la industria, la artesanía, la innovación, la economía y la vida cotidiana.

En este sentido, y como firma líder en su sector, Cosentino apuesta este año por participar en algunas de las acciones e iniciativas más relevantes de esta edición, como es el caso de la muestra “Manifiesto Mediterráneo” que se podrá visitar del 6 de febrero al 3 de mayo en el Teatro Fernán Gómez (Centro Cultural de la Villa).

Manifiesto Mediterráneo

Cosentino coproduce la que será una de las exposiciones principales del Madrid Design Festival 2026. Comisariada por Mariona Rubio Sabatés, la muestra conjuga materiales, formas y espacios a través del trabajo de más de 30 artistas, diseñadores y artesanos contemporáneos. Cuna de saberes y territorio histórico del intercambio cultural, el protagonista de la exhibición sostuvo durante siglos algunos de los fundamentos de la civilización occidental. “Manifiesto Mediterráneo” lo recuerda, y denuncia que ese legado se ve hoy amenazado por la contaminación, la explotación turística o la degradación ambiental.

Cosentino City Madrid

Cosentino City Madrid (Pº de la Castellana, 116) volverá a tener sus puertas abiertas para toda la comunidad del diseño y la arquitectura, actuando como Showroom oficial del MDF26. El ya emblemático espacio de Cosentino en la capital ofrecerá además una diversa agenda de encuentros y exposiciones durante las próximas semanas en el marco del Festival que irán desde la “premiere” del proyecto del Guest Lounge de ArcoMadrid 2026, hasta un debate de cómo influye la cuántica y la IA en el diseño actual; un conversatorio sobre la muestra Manifiesto Mediterráneo o la inauguración de la exposición de Arash T Studio, que se podrá ver en el City hasta el 8 de marzo. Para inscripciones y más información de estos eventos, visitar la página web del showroom y sus redes sociales.

Asimismo, la firma participa en otras citas del Festival. Es el caso de la exposición “El arte como parte de nuestras vidas”, que tendrá lugar en Artfull House (C. de Martín Machío, 3), a través de la aportación de diferentes encimeras y la colaboración en el diseño de una mesa junto al escultor Daniel Salorio, además de facilitar las peanas para las esculturas. Por último, Cosentino participará en uno de los talleres de Design à Trois, una iniciativa que busca conectar a representantes de empresas destacadas del sector con jóvenes diseñadores. Los encuentros Design à Trois serán en la Institución Libre de Enseñanza (ILE) los días 16 y 17 de febrero.