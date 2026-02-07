Isabel Durán, periodista: «Estamos ante el Gobierno más corrupto de la historia de España»

Isabel Durán no se anda con rodeos: «Estamos ante el Gobierno más corrupto de la historia de España». Lo dice en El Foco, donde asegura que lo peor está por venir: «La verdadera corrupción está en lo que se va a saber en la SEPI». Habla de «órdenes de ventas de sedes» y de «fondos europeos que no se han ejecutado». «Adif ha recibido millones. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no se ha cambiado?», pregunta. Y afirma: «Esto es corrupción por dejadez».

Cuando le pregunto por España, responde: «Caos». Y sobre la solución, es igual de directa: «Con las urnas. Y este Gobierno no quiere que votemos».

También alerta sobre las redes sociales: «Nos manipulan… están hechas para hacernos borregos». Su consejo: «Sigue a todos, desconcierta al algoritmo». Le preocupa especialmente cómo afecta a la salud mental de jóvenes y adultos. Hablamos de lo complicado que puede ser controlar el acceso de menores y deja una última pista: según ella, había tecnología para verificar la edad sin ceder datos y el Gobierno no la usó: «Va a ser un escándalo».