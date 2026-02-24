El realismo madrileño liderado por Antonio López protagoniza la feria de arte alternativa FLECHA

La Feria de Arte FLECHA (Feria de Liberación de Espacios Comerciales Hacia el Arte), una de las citas artísticas con mayor trayectoria de la Comunidad de Madrid y la segunda feria de arte contemporáneo más longeva de España tras ARCO, celebra este año su 36ª edición en el centro comercial Arturo Soria Plaza.

Bajo el título “El realismo madrileño”, FLECHA pone el foco este año en una corriente artística profundamente ligada a Madrid y a su representación cotidiana, íntima y urbana. El cartel de esta edición reproduce una emblemática vista de la Gran Vía de Madrid realizada por Antonio López, uno de los máximos exponentes del realismo contemporáneo internacional y figura central de esta edición.

La imagen, reconocible por su precisión extrema y su atmósfera suspendida, conecta con una de las series más conocidas del artista: sus visiones de la Gran Vía madrileña, realizadas desde puntos elevados y trabajadas durante largos periodos de tiempo, a menudo en el mes de agosto, cuando la ciudad se vacía y la luz se transforma.

Una constelación de artistas realistas de varias generaciones

Junto a Antonio López, FLECHA reúne este año a una amplia selección de artistas vinculados al realismo desde distintas perspectivas, generaciones y lenguajes. Entre los autores sénior destacan Antonio Maya, Jeromín, Jesús Curia, José María Mezquita, Gerardo Pita y María Moreno, pintora y compañera de vida de Antonio López hasta su fallecimiento, cuya obra sigue siendo una referencia imprescindible del realismo íntimo y doméstico español.

El diálogo generacional se completa con una nutrida participación de artistas más jóvenes y de media carrera que reinterpretan el realismo desde enfoques contemporáneos, técnicos y conceptuales diversos. Entre ellos se encuentran:

Alberto Amores, Ana Alcaraz, Ana Valenciano, Carlota Ríos, Carolina Veramendi B, Carlos Arriaga, Carmen Isasi, Carmen Nieto, Claude Buckley, Cristina Hierro, Cristina Villacieros, Cristóbal, Cova Osset, Diego Canogar, Eduardo Vega de Seoane, Enrique González, Fernando Suárez, Fumiko Negishi, Isabel Ruiz, Iñigo Lizarraga, Jaelius, Javier Ramos Julián, Jenifer Carey, Jenny Fermor, Jonas, José Luis Romero, Krum, Larissa Stenlander, Laura Valcárcel, Leticia Felgueroso, Leticia González Serrano, Luis Javier Gayá, Luis Medina, Macpherson, Mar Ferrero, Maribel GB, Marcos Bary, María Roldán, Marta Lastra, Menchu Uroz, Olga Cáceres, Orrite, RAEN, Reula, Ricardo Sánchez, Rosa Cano, Silvia Nogueira (cerámica), Sivia Papas, Tomás González y Tommy TC Carlsson.

Esta diversidad de artistas convierte a FLECHA en Arturo Soria Plaza en un espacio privilegiado para comprender cómo el realismo sigue siendo una herramienta vigente para interpretar el mundo contemporáneo.

Arte accesible en un espacio cotidiano

Fiel a su propósito fundacional, FLECHA mantiene su apuesta por acercar el arte al público general, sacándolo de los circuitos tradicionales y situándolo en un entorno cotidiano como es un centro comercial. La exposición puede visitarse de forma gratuita, sin colas ni barreras, hasta el 15 de marzo integrando el arte en la vida diaria de los visitantes.

Celebrar una feria de arte en un centro comercial supone una transformación del espacio: los pasillos se convierten en galerías abiertas, el público se encuentra con el arte de manera inesperada y se rompe la distancia entre creador y espectador. Para Arturo Soria Plaza, este evento refuerza su posicionamiento como espacio cultural vivo, donde conviven comercio, ocio, gastronomía y cultura contemporánea.

Antonio López: vida, obra y vigencia de un maestro del realismo

Nacido en Tomelloso en 1936, Antonio López García es una figura clave del realismo español. Su obra, marcada por una observación minuciosa de la realidad, aborda tanto el paisaje urbano como los interiores domésticos, los bodegones o el retrato, siempre desde una profunda reflexión sobre el tiempo, la luz y la percepción.

Actualmente, Antonio López continúa en activo. Aunque su hija es quien custodia y gestiona su legado artístico, el artista sigue desarrollando nuevas series, especialmente centradas en la ciudad de Madrid y en los cambios de luz a lo largo del día.

En esta edición de FLECHA, el público tendrá la oportunidad excepcional de adquirir obra de Antonio López a precios más accesibles, reforzando el espíritu democratizador de la feria. En concreto, se presentan dos litografías y dos reproducciones digitales de gran valor, con precios comprendidos entre 1.000 y 6.000 euros.

FLECHA y el mes del arte en Madrid

Como cada año, FLECHA se celebra en paralelo a ARCO, funcionando como un complemento natural y alternativo que calienta el sector artístico y da el pistoletazo de salida al Mes del Arte en Madrid. Una feria sin galerías, directamente de los artistas, que mantiene intacto su espíritu independiente y su compromiso con la democratización del arte contemporáneo.

Según explica su comisario, José Luis Aguirre: “FLECHA nació como un complemento lógico y alternativo a ARCO. Una feria sin intermediarios, donde los artistas muestran y venden su obra directamente al público.”

Los artistas participantes no reciben financiación pública ni apoyo de galerías y optan a los premios “El Flechazo”, en los que son los propios creadores quienes votan para elegir a los ganadores.