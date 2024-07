La confesión de Marlon Brando a Eddie Murphy cuando se conocieron: no aguantaba a este mítico actor

El futuro cinematográfico, auspiciado en su mayoría por las salas de cine, parece vivir un momento de incertidumbre sin parangón. Siendo cada vez más arriesgado para las major, realizar apuestas presupuestarias de gran calibre que difícilmente, encontrarán un retorno económico favorable. Es bajo este contexto, donde algunas otrora estrellas del celuloide están viviendo una segunda luna de miel con la audiencia. Es el caso por ejemplo de Nicolas Cage, quien desde la brillante Pig, lleva estrenando algunas historias tan estimulantes para los espectadores como Dream Scenario y que el próximo agosto, podría romper cualquier expectativa gracias al thriller Longlegs. Pero en realidad, la figura que está representando ese gusto nostálgico es otra estrella que el paso de los años parecía haber condenado: Eddie Murphy. El intérprete está recuperando algunos de sus personajes más icónicos y recordando ese estrellato, acaba de contar por primera vez cómo en su apogeo de fama el mismísimo Marlon Brando llamó a su agente porque quería conocerle.

Eddy Murphy comenzó su carrera a los 19 años, formando parte del elenco de Saturday Night Live. Pero poco después, su salto al cine se materializó con dos éxitos incontestables de las Buddy Film («pelis de colegas»), Límite: 48 horas y Entre pillos anda el juego. Por aquel entonces ser una figura reconocida de la televisión no suponía ningún tipo de elogio artístico, al menos en lo que a los círculos cinematográficos se refiere. Pero después de trabajar para nombres como Walter Hill y John Landis, Murphy comenzó a ganarse el respeto de sus compañeros de profesión, hasta el punto que conocido como actor de actores, quiso conocerle. En el momento, el nominado al Oscar por Dreamgirls recordó no haberle dado una gran importancia, pero ahora en su última entrevista, reconoció que fue «una locura» que el mejor actor de todos los tiempos quisiese cenar con él. Como todo cinéfilo que haya crecido entre los 80 y los 90 sabrá, Murphy es sobre todo conocido por sus grandes papeles cómicos, llegando a ser un actor tan taquillero en su momento como otras grandes figuras del género que llegarían después, como Jim Carrey o Adam Sandler. Por eso, la reunión entre él y un actor serio del método de la talla de Brando, supone una mezcla tan indisoluble como el agua y el aceite.

El actor que no le gustaba a Marlon Brando

Eddy Murphy comenzó señalando que en realidad no fue una, sino dos las ocasiones en las que él y Brando quedaron para hablar. «Se suponía que la primera vez que nos encontraríamos sería en L’Ermitage de Los Ángeles. Vino al restaurante y cenamos en la cima. La segunda vez fue en su casa y vino a buscarme al hotel. Pero hubo una confusión de horarios y bajé media hora tarde», recordaba el actor.

En la entrevista, Murphy siguió contando cómo en la segunda ocasión llegaron a su casa de Mulholland, donde el protagonista de Superdetective en Hollywood no paraba de hablar de El Padrino y sin embargo, Brando parecía más interesado en hablar con él sobre el arte de la actuación y el negocio, aparte de señalar a un reconocido actor que al hombre del método no le gustaba demasiado. Este no era otro que el gran Clint Eastwood.

«El decía ‘actuar es una tontería, y todo el mundo puede actuar’», contaba Murphy en la entrevista concebida al New York Times. Después, apuntó directamente hacia «un joven» que por aquel entonces ya era una auténtica estrella del western y del cine de acción: «Hace mucho tiempo que eso pasó, él decía ‘No soporto a ese chico con la pistola’. Yo le decía ‘¿Qué chico con la pistola?’. El decía ‘¡Está en la cartelera!’. Y finalmente le dije ‘¿Clint Eastwood?’. ‘¡Sí, ese tipo!. Él llamaba a Clint Eastwood ‘ese chico’».

Eddy Murphy regresa a sus papeles

A diferencia de Cage, el regreso de de Eddie Murphy a la notoriedad fílmica está pasando por sus antiguos papeles más icónicos. En 2021 volvió a ponerse en la piel del príncipe Akeem para regresar a Estados Unidos en El Rey de Zamunda. Este 2024 volverá a encarnar al inspector Axel Foley en Superdetective en Hollywood: Axel F.

Pero de seguro, lo que más contentos habrá puesto a sus fans es el anunció de que en 2025 no sólo volverá a poner la voz de Asno en Shrek 5, sino que además en el futuro tendremos una película en solitario del divertido y fiel amigo del ogro verde.