Horario de los Premios Grammy 2026: dónde ver en directo gratis y a qué hora española es la ceremonia

Como todo buen amante de la música sabe, conseguir un premio Grammy es uno de los mayores hitos que todo trabajador del ámbito musical ansía tener en sus manos. Ser premiado con uno no es fácil. Pero, con trabajo, esfuerzo y un gran hit, todo se puede conseguir. Este próximo domingo, 1 de febrero, los artistas más aclamados de la industria se reunirán para conocer el nombre de los nuevos ganadores del galardón: Premios Grammy 2026. Un encuentro donde la gran protagonista será la música y que tendrá lugar en Los Ángeles, California (Estados Unidos).

Como es bien sabido por todos, el nombre de los nominados fue anunciado el pasado mes de noviembre. Desde entonces, la expectación por conocer el nombre de los ganadores ha sido máxima. La gala principal se llevará a cabo en el Crypto.com Arena, de Los Ángeles. Un encuentro que se producirá tras su conocida Premier Ceremony. Realizamos un repaso por todo lo que se sabe de este esperado encuentro musical.

¿Cómo se puede ver los ‘Premios Grammy 2026’ desde España?

Como comentábamos en líneas anteriores, la gala y la ceremonia de apertura tendrán lugar el 1 de febrero. La Premier Ceremony se celebrará en el Peacock Theater, de Los Ángeles. Un evento que, según el horario de España peninsular, comenzará a partir de las 21:30 horas (hora antes en las islas Canarias). Así pues, este se podrá ver en directo gracias al canal oficial de YouTube del certamen musical. Pero, también es posible en la página web de live.grammy.com

En la Premier Ceremony se revelan los ganadores al Grammy de categorías técnicas. Pero, este también es recomendable para los amantes del jazz, canciones clásicas, latina, producción, etc. Una vez emitido esto, comenzará la ansiada gala principal. Será en esta emisión donde se vea la entrega de premios importantes como, por ejemplo, el Grammy al Mejor álbum del año. Teniendo esto en cuenta, se ha informado que la gala comenzará a las 02:00 horas de la madrugada (lo que equivaldría ya al 2 de febrero). La emisión se podrá ver en televisión por la CBS y en streaming en Paramount+.

¿Quiénes son los artistas con más nominaciones en los ‘Premios Grammy 2026’?

Como comentábamos en líneas anteriores, el nombre de los nominados fue anunciado hace unos meses. Una lista de posibles ganadores donde el rapero Kendrick Lamar es el claro vencedor, pues cuenta con nueve nominaciones. Un hito arrollador que es seguido de cerca por grandes nombres como el de Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut, que cuentan con siete nominaciones cada uno. Por otro lado, artistas como Bad Bunny, Sabrina Carpenter y Leon Thomas optan a seis gramófonos.