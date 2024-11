Esto es lo que dice la DGT sobre guardar una plaza de aparcamiento

En alguna ocasión seguro que estabas dispuesto a aparcar el coche y no has encontrado ninguna plaza libre, algo que seguro que te ha pasado más si vives en una ciudad masificada o en una zona céntrica. Por este motivo, existen muchas personas que optan por adquirir una plaza de garaje y no complicarse más la vida. Eso sí, todo el mundo no es así.

Por esta razón, bastante gente opta por alguna serie de métodos para guardar las plazas de aparcamiento, una práctica que puede terminar suponiendo una multa.

Un altercado de este tipo sucedió hace unos días

Lo que hemos hablado anteriormente se produjo hace escasos días en el municipio Talavera de la Reina, en Toledo, donde hubo un altercado grave debido a una plaza de parking. A este respecto, hubo un documento gráfico que terminó por hacerse viral gracias al tremendo alcance que tienen las redes sociales.

La situación se produjo cuando el hombre estaba intentando aparcar en una plaza de aparcamiento. La situación pasó a volverse bastante tensa cuando se vio que una mujer custodiaba el sitio.

El conductor empezó a pitar a la mujer para que la misma pudiera apartarse, pero lo cierto es que la respuesta fue otra. Ella comenzó a dar golpes al vehículo diciendo que el sitio lo había reservado para su hija.

Después de todo ello, al sitio del altercado llegó la hija con el coche, y la situación subió más de tono después de los insultos.

Luego de que pasaran unos minutos de tensión y de que el tráfico se encontrase parado al haber abandonado el vehículo en mitad de la calzada la hija obstaculizando la circulación, al final apareció felizmente un agente del Cuerpo Nacional de Policía que se encontraba fuera de servicio que pudo calmar los ánimos y solucionar el conflicto. La situación pudo haberse agravado, pero en esta ocasión hubo suerte.

Un incidente que fue grabado

Todo lo que ocurrió lo grabó un vecino y el vídeo, terminó haciéndose viral en las redes sociales, lo que llegó a generar un debate sobre la legalidad de dicha práctica que suele ser tan habitual en nuestro país.

El problema que hay es que no es fácil que la gente entienda que esta costumbre no es legal y por esta razón es peligroso actuar creyendo que se tiene la razón cuando no se tiene.

Respecto a este tema, la DGT es bastante clara en este sentido y la postura cuenta con implicaciones importantes para todo el mundo.

¿Qué dice la Ley de Seguridad Vial?

En esta ley, se dice claramente que el peatón tiene que respetar las señales de tráfico y no pueden quedarse detenidos en la calzada ni en el arcén cuando hay otro sitio adecuado para ello, por lo que ocupar el espacio de una plaza de parking es algo que choca con la normativa y puede suponer una multa.

De esta forma, podemos hablar que ello al final es una prohibición implícita de quedarse quietos en una plaza de estacionamiento reservada para un vehículo a motor.

Cuando se incumple con esto, es posible recibir una multa que puede ser de hasta 80 euros. Lo mismo pasa, cuando se quiere guardar un sitio mediante un objeto o con restos urbanos.

Por este motivo, la reserva en un sitio para aparcar, como ocurrió en el caso que hemos mencionado de Talavera de la Reina, puede acabar en una penalización por no cumplir con la normativa vigente.

Otra práctica que es muy habitual

Otra situación que se produce en muchas ocasiones entre los conductores es cuando se aparca en medio de dos plazas para reservar la que esté cerca. Respecto a este tema, debemos saber que actuar así es algo que es sancionable.

La grúa se puede llevar el vehículo y multar con una sanción que puede ser de hasta 200 euros. A todo ello podemos sumarle el coste del rescate del vehículo del depósito municipal de la grúa.

No olvidemos que, además de ser una práctica que puede ser objeto de sanción, puede ser una actitud que deja bastante que desear.

La necesidad de respetar las normas

Existen muchas formas de actuar que debido a la costumbre se siguen repitiendo de generación en generación, aunque estén más hechas. Los conductores y el resto de usuarios de las vías creen que actúan bien, pero lo cierto es que no lo hacen conforme a lo que dicta la ley.

Lo mejor es consultar, siempre que sea posible, lo que dice la legalidad al respecto, especialmente cuando haya dudas al respecto.

En el caso en particular de Talavera de la Reina no llegó el tema a ser de mayor gravedad, pero podría haber ocurrido un enfrentamiento más importante y esto es algo que se puede evitar si todos ponemos un poco de nuestra parte.