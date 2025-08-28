El lanzamiento del nuevo Lexus RZ, demuestra la apuesta de Lexus por maximizar los beneficios que la tecnología eléctrica aporta a los vehículos, no solo en términos de potencia y eficiencia energética, sino, lo que es más importante, en ofrecer un placer de conducción superior y una experiencia única para todos los ocupantes con un volante que cambia la forma de conducir para siempre. Un modelo que llegará a los concesionarios españoles a finales de 2025

Los cambios introducidos en el renovado RZ incluyen interesantes mejoras en la batería y la potencia de los motores, así como la minuciosa revisión de todos los elementos que componen la plataforma eléctrica y la estructura del RZ. A ello se suma, además, la mejora en las prestaciones de recarga y autonomía.

El Lexus RZ reafirma a su vez, el estatus de Lexus como pionera tecnológica, al tratarse del primer modelo en combinar un sistema de dirección Steer-by-Wire asociado a un volante de nuevo diseño radicalmente atractivo tipo Jet. El resultado es un funcionamiento sencillo e intuitivo, que incrementa la seguridad y la visibilidad, con una gran respuesta y un control preciso para el conductor.

Al volante del Lexus RZ

El nuevo RZ ha sido desarrollado para ofrecer el rendimiento gratificante, fiable y estimulante de la conducción característica de Lexus. El ajuste pormenorizado de la suspensión y el aumento de la rigidez de la carrocería, ofrecen una mayor respuesta, estabilidad y confort.

Este es el primer modelo de Lexus que incorpora al volante el sistema de dirección Steer-by-Wire. No existe conexión mecánica entre el volante y las ruedas del vehículo, sino que las acciones de giro de la dirección se envían mediante señales eléctricas. Gran respuesta, seguridad y control, que se adapta automáticamente a las condiciones de la conducción.

La nueva forma del volante permite un funcionamiento cómodo e intuitivo, amplía el campo de visión del conductor y libera más espacio en el habitáculo.

El nuevo RZ es el primer modelo de Lexus en adoptar el nuevo sistema de dirección Lexus Steer-by-Wire. Intuitivo, cómodo y fácil de usar, establece una mayor interconexión entre el coche y conductor. Además, transforma la disposición tradicional del puesto de conducción con la adopción de una nueva forma para el volante que libera más espacio en torno al conductor.

En un sistema convencional, el conductor puede tener que dar dos o tres vueltas completas al volante para mover la dirección entre topes. Sin embargo, en el nuevo sistema Steer-by-Wire de Lexus, basta con un giro de 200 grados del nuevo volante (detalles más abajo) para pasar del punto central al tope izquierdo o derecho, con lo que prácticamente se elimina la necesidad de cruzar las manos o los brazos durante la conducción.

El sistema de dirección Steer-by-Wire es intuitivo y cómodo, para que los conductores se adapten fácilmente a la nueva forma del volante tipo Jet. Este volante suprime las partes superior e inferior del aro tradicional y consta de una base plana, con agarres curvados para los pulgares a izquierda y derecha. Este novedoso diseño radicalmente diferente ofrece a los conductores más visibilidad y diálogo con el vehículo.

Sus dimensiones más compactas –mide 360 mm de ancho y 197 mm de alto–, permiten liberar más espacio alrededor de las rodillas, que mejora la entrada y la salida del vehículo. Además, cuenta con calefacción integrada de serie.

Un motor 100% eléctrico

Entre los principales cambios destaca la introducción de una nueva batería de ion de litio de gran capacidad es un factor clave en el rendimiento superior del nuevo RZ. La capacidad ha aumentado hasta los 77 kWh.

El rendimiento de la recarga ha mejorado notablemente en el nuevo RZ gracias a la introducción de la nueva batería de mayor capacidad y la adopción de un cargador a bordo más potente, de 22 kW en CA, lo que supone el doble de potencia de carga respecto al anterior RZ.

Además, las exhaustivas revisiones a las que se ha sometido la plataforma eléctrica del RZ dan lugar a un aumento sustancial de la autonomía. La reducción de las pérdidas dentro de los transejes eléctricos, el aumento de la capacidad de la batería y la optimización de los sistemas de control, resultan cruciales para la mejora de la autonomía. Las cifras de rendimiento previstas por Lexus muestran incrementos sustanciales respecto al RZ actual: hasta 95 km más en el caso del modelo con tracción delantera (RZ 350e) sobre llantas de 18 pulgadas.