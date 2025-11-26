Inglaterra atiza como nunca a Guardiola por su experimento en Champions: «Humillación, deshonra»

El Manchester City cayó derrotado por 0-2 ante el Bayer Leverkusen en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. Pep Guardiola optó por un once repleto de suplentes para medirse a los de la Bundesliga, y su rival no perdonó la concesión del técnico catalán. La prensa inglesa ha criticado las rotaciones del ex entrenador culé, que desencadenaron una derrota que algunos medios han calificado con términos como «humillación» o «deshonra».

Con el reciente cambio de formato de la Champions League, cada partido de la fase de liga se ha convertido en vital a la hora de estar entre los ocho primeros clasificados. Estas posiciones otorgan el privilegio de evitar la ronda previa a los octavos de final, la misma en la que el Manchester City cayó derrotado ante el Real Madrid la pasada campaña. Guardiola no parece haber aprendido la lección, apostando por diez cambios en la alineación ante el equipo alemán. En estos momentos, el Manchester City ocupa la sexta posición de la tabla, pero equipos como PSG, Liverpool, Real Madrid o Tottenham podrían dejarles fuera del Top-8 si se imponen en sus compromisos pendientes.

Después de una temporada 2024/25 en la que el Manchester City tuvo su peor desempeño desde la llegada de Guardiola al banquillo citizen en 2016, la paciencia parece haberse agotado para la prensa británica. Varios tabloides de las islas culpan al técnico de la derrota ante el Bayer Leverkusen, como un Mirror que asegura que el entrenador ha pasado de «la decepción a la humillación». The Independent, por su parte, califica de «tiro en el pie» unas excesivas rotaciones que significaron la derrota; pese a que Guardiola intentara enmendar su error con tres cambios al descanso y dando entrada a Haaland y Cherki en el minuto 65 del choque.

Goal.com también centra el tiro en la excesiva relajación de un Manchester City que no disponía de un colchón de puntos que justificase la relajación y los numerosos cambios en el once. El medio digital acusa a Guardiola de «deshonrar la competición» con su propuesta, al igual que The Sun, que apunta también al técnico catalán como el mayor responsable del fiasco de los citizens ante su público. La BBC, por otra parte, se muestra más comedida al hablar de «derrota autoinflingida».

La mayoría de medios coinciden a la hora de señalar a Guardiola, que por primera vez apostó por introducir diez cambios en la alineación respecto al anterior partido. El City venía de perder ante el Newcastle, y sólo Nico González sobrevivió en un once en el que incluso rotó en portería con la entrada de Trafford y la suplencia de Donnarumma. El técnico reconoció su error en sala de prensa. «Asumo toda la responsabilidad. Quizá fueron demasiados cambios», aseguró Pep Guardiola tras el partido.

El Real Madrid, próximo rival europeo de Guardiola

El Manchester City de Pep Guardiola tendrá la oportunidad de resarcirse de la amarga derrota ante el Bayer Leverkusen ante su ya clásico rival europeo. El conjunto británico visita el Santiago Bernabéu para medirse a un Real Madrid que le ha apeado de la Champions en tres de las últimas cuatro ediciones. El duelo se antoja vital en la lucha por el Top-8, que ambos conjuntos persiguen para evitar una ronda previa en la que se enfrentaron el pasado año.