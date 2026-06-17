Las redes opinan sobre ‘Torrente presidente’ en Netflix: «Con este Gobierno tiene para hacer una cada año»

Torrente presidente sigue dando mucho que hablar pese a que se estrenó en cines el pasado mes de marzo. La sexta entrega de la saga de Santiago Segura ya ha conseguido reunir en las salas a casi cuatro millones de espectadores y se acerca a los 30 millones de euros de recaudación, unos datos que la convierten en la cuarta película española más taquillera de la historia. Por delante sólo tiene a Ocho apellidos vascos (55,3 millones), Lo imposible (42,4 M) y Ocho apellidos catalanes (35,4 M). Aunque parece imposible que pueda llegar al tercer puesto, lo que sí que parece que conseguirá el policía más casposo de la historia es reventar las audiencias en Netflix, donde llegará el próximo viernes, 26 de junio, fecha perfecta para que millones de personas hagan un maratón veraniego de la saga al completo.

Torrente siempre ha sido una caricatura de España y de su situación política, pero esta vez es el propio José Luis Torrente el que consigue entrar en el sistema para romperlo desde dentro. En esta aventura en el partido Nox se encuentra con todo tipo de personajes conocidos, todos ellos de forma de lista kilométrica de cameos que ya llamaron la atención en su estreno. Hasta el mismísimo Mariano Rajoy aceptó un pequeño papel, aunque lo más destacado es ver a Bertín Osborne interpretando a un personaje al que nadie se imaginaba que podría encarnar.

Como ya dijimos en Happy FM, en la cinta se atiza a todos los partidos posibles, recibiendo burlas el PSOE, Unidas Podemos, SUMAR, Partido Popular y Vox. Como siempre, hay opiniones de todo tipo y hay gente que incluso ha calculado los minutos que se dedican a cada uno de los partidos (todos con nombres falsos, pero que todos reconocemos a la primera) para poder poner el grito en el cielo de cuál ha salido menos perjudicado en el guion.

Hay que recordar que los que esperen a verla en Netflix podrán descubrir los papeles de Carlos Areces, Willy Bárcenas, Omar Montes, Francisco Nicolás, Cañita Brava o Gabino Diego, entre otros. Aunque, como siempre, lo más interesante son los cameos, de los que tienes una lista completa aquí. No daremos más nombres para evitar spoilers.

¿Qué dicen las redes sociales antes del estreno de ‘Torrente presidente’ en Netflix?

Antes incluso de estrenarse en Netflix, muchos ya han opinado de su llegada a la plataforma de streaming. «Es malísima a rabiar. Las 3 primeras son muy buenas. Al final la gente fue al cine porque se espera algo más de la saga y más sabiendo del tema de la peli», asegura un usuario de X (antes Twitter) después de haberla visto en cines y, suponemos, haber visto la saga entera. «Pues yo es de las peores películas que he visto en cine», asegura otro, dejando claro que no salió del cine con una sonrisa.

También los hay que se toman con humor, como busca Santiago Segura, su llegada y su argumento. Debido a la trama de corrupción que asola al Partido Socialista, muchos comparan la película con las noticias que podemos leer cada día en OK DIARIO: «Pon un telediario cada día y tienes la serie entera» y «yo diría que se está retransmitiendo en directo, ¿no?», así se lo toman algunos.

Lógicamente, hay muchos que piensan que Segura no se lo ha tenido que trabajar mucho para escribir el guion. «La realidad ya ha superado a la ficción», dice un usuario de X. Los hay que no se olvidan de la gestión de Pedro Sánchez y avisan al director de que tome nota para hacer más películas: «Con este gobierno tiene para hacer un Torrente cada año».