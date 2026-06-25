El pasado mes de marzo, Santiago Segura regresó a las salas de cine de toda España y lo hizo para traer de regreso una de sus sagas más exitosas. Torrente Presidente se presentó en la cartelera de los cines de todo el país y lo hizo sin ningún tipo de tráiler previo. El objetivo era que el espectador se sorprendiese, y vaya si sucedió. Desde su estreno, el largometraje ha superado los 30 millones de euros recaudados, convirtiéndose en la película más taquillera de la franquicia. Y es que, además, es la cuarta película más taquillera de la historia del cine español.

Casi 4 millones de espectadores acudieron a verla en la gran pantalla, lo que reflejó la gran expectación que había generado entre el público. Y es que, tal y como se presentó en la sinopsis, en esta entrega se puede ver cómo José Luis Torrente hace frente a sus deudas y controversias. Por ello, ve la política nacional como su mejor vía al éxito. De hecho, es reclutado por un partido de extrema derecha, NOX. Una situación que, entre una cosa y otra, le lleva por el camino de la victoria. Pues, de ahí el título del largometraje. Lo que sucede después, mejor verlo. Y es que, ahora, la película ya estará al alcance de todos los suscriptores de Netflix.

¿A qué hora se estrena ‘Torrente Presidente’ en Netflix?

Poco más de tres meses después de su estreno en cines, José Luis Torrente llega a la plataforma de Netflix de la mano de su última película. Así pues, todas las personas que quieran volver a ver el largometraje o no hayan podido verlo en la gran pantalla tendrán la oportunidad de hacerlo desde casa. Y es que el catálogo audiovisual del gigante del streaming presenta este viernes, 26 de junio, Torrente Presidente.

Como muchos de sus estrenos, Torrente Presidente llega a Netflix a partir de las 09:00 de la mañana. En el caso de las Islas Canarias, como ya es bien sabido, aterriza una hora antes. Eso sí, para poder ver este lanzamiento en la pequeña pantalla será necesario estar suscrito a alguna de las opciones de pago que ofrece el servicio de streaming. Pues, a partir de mañana, es contenido exclusivo de Netflix.

De momento, se desconoce si esta será la última película de la saga. Pero, dadas las cifras obtenidas, no sería de extrañar que, en unos años, se pueda ver la séptima película de la franquicia. Pues, claramente, por mucho que pasen los años, el público sigue teniendo debilidad por José Luis Torrente.