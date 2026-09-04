Topuria rompe su silencio tras la derrota: «Después de visitar ese infierno soy más fuerte que antes»
Topuria ha reaparecido casi tres meses después de ceder su corona en la Casa Blanca
'El Matador' le escribió una emotiva carta a su hijo Hugo, de cinco años, que vivió in situ la derrota de su padre
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Ilia Topuria ha reaparecido en redes sociales tras la pelea del pasado 14 de junio en la Casa Blanca. Desde que cayera a la lona tras perder contra Justin Gaethje, El Matador sólo se había pronunciado para dar la enhorabuena a su rival por la victoria. Ha dedicado el verano a recuperarse y sanar bien, por lo que se ha mantenido alejado de los focos. Ahora, ha vuelto a ser noticia por una carta dedicada a su hijo Hugo, de cinco años, que vio en directo como su padre perdía su primer combate como luchador profesional.
«Hugo…», empieza diciendo Topuria en su carta. «Llevo unos días pensando en ti. En lo que sentiste cuando me viste caer. Sé que sufriste y, como padre, daría cualquier cosa por haberte ahorrado ese momento. Pero también me alegra que lo hayamos vivido juntos. Porque aquel día nos hizo más fuertes a los dos».
«Quiero que recuerdes siempre una cosa: en la vida no siempre se gana. Y no pasa nada. Porque perder no es lo importante. Lo importante es cómo pierdes, quién decides ser cuando todo se pone oscuro, cuando tienes que elegir entre quedarte en el suelo… o volver a levantarte», continúa.
«Creo que Dios quiso que viviera ese momento para enseñarme una lección que ninguna victoria podía enseñarme. Que el carácter no aparece cuando todo va bien; se revela cuando la vida te pone delante de su día más difícil. ¿Y sabes qué descubrí? Que después de visitar ese infierno, soy más fuerte que antes. Porque un campeón no es el que nunca cae. Es el que siempre encuentra un motivo para levantarse», añade.
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Por último, Topuria asegura: «Eso es lo único que deseo para ti. No que ganes siempre, sino que nunca tengas miedo de perder. Que ninguna derrota tenga el poder de decirte quién eres. Porque eso solo lo decides tú. Y, pase lo que pase, recuerda siempre esto: el carácter es la única victoria que nadie puede quitarte». «El carácter no se construye cuando todo sale como quieres. Se demuestra cuando no es así. La única victoria que nadie puede quitarte es tu carácter», escribe el hispanogeorgiano en el post.
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