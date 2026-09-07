Rocío Osorno continúa asimilando el robo que sufrió en su vivienda del Aljarafe sevillano. La influencer vivió una de las noches más angustiosas de su vida después de descubrir que varias personas habían accedido a su casa mientras ella y su familia se encontraban dentro. Días después del suceso, la diseñadora ha vuelto a pronunciarse en sus redes sociales para explicar cómo está afrontando la situación y, sobre todo, qué medidas ha decidido adoptar para sentirse de nuevo segura en su propio hogar.

La creadora de contenido ha reconocido que el impacto psicológico está siendo mucho mayor que el económico. «Posiblemente hayamos pasado una de las peores noches de nuestras vidas», ha escrito, antes de explicar que muchas personas le habían advertido de lo duro que resulta sufrir un robo en casa, pero que hasta vivirlo no había comprendido realmente las consecuencias.

«Ha sido horrible, mucho peor de lo que jamás hubiera imaginado», ha confesado. Aunque ha querido remarcar que tanto ella como los suyos están bien, la sensación de vulnerabilidad permanece. «Lo que más cuesta explicar es la sensación que se queda después de que alguien entre en el lugar en el que hasta ayer te sentías completamente segura, y más aún estando nosotros dentro de casa», ha explicado.

Un botín centrado en joyas y bisutería

Los asaltantes, según ha relatado Osorno, iban buscando objetos concretos. Las imágenes de seguridad que la propia influencer ha mostrado permiten apreciar cómo acceden a la zona donde guardaba sus pertenencias y posteriormente abandonan la vivienda con un joyero.

Entre lo sustraído se encuentran varias piezas de bisutería de Zara y pulseras de Pandora, además de otros objetos. Osorno ha querido puntualizar que las piezas de mayor valor no estaban allí: cuando utiliza determinadas joyas en eventos o durante viajes, suele llevarlas consigo o devolverlas después.

También ha contado que cree que su vivienda podría haber sido vigilada previamente, ya que los ladrones habrían accedido siguiendo un procedimiento similar al empleado en otro domicilio cercano. No obstante, esta percepción forma parte de las hipótesis que ha compartido la propia influencer.

Más rejas y nuevas cámaras

El episodio ha llevado a Rocío Osorno a reforzar por completo la seguridad de su casa. La influencer ha anunciado que instalará rejas en las ventanas que todavía no las tenían. «Mañana mismo vienen a medirme para poner rejas en las pocas ventanas que quedaban sin poner», ha comunicado.

La decisión no estaba inicialmente en sus planes. Osorno había evitado colocar protección en esas zonas por miedo a que las rejas pudieran convertirse en un problema si se producía un incendio y necesitaban salir por las ventanas. Ahora buscará una alternativa que permita abrirlas desde dentro: «Pondré una doble con una cerradura buena o algo así». A las rejas se sumará un refuerzo de la videovigilancia y de la alarma. «Seguiré contratando cámaras y dispositivos de la alarma», ha asegurado.

La influencer también ha revelado que lleva años tomando precauciones después de haber vivido anteriormente otro episodio de inseguridad. «Yo hace años ya llevo un spray en las llaves por una cosa que me pasó en un parking», ha contado, explicando además que tenía otro dispositivo similar precisamente en la habitación donde se produjo el robo.

Ahora, sin embargo, el reto va más allá de instalar nuevas medidas. Rocío Osorno intenta recuperar una tranquilidad que, según reconoce, ha cambiado desde aquella noche: «Se me encoge el corazón cada vez que abro una puerta».