Rocío Osorno y Sergio Ramos, víctimas del ‘topo’ que filtra datos de famosos a ladrones que entierran el botín en ollas exprés

La tranquilidad se ha roto en Sevilla. El Aljarafe, una de las zonas residenciales donde viven numerosos rostros conocidos, lleva tiempo en el punto de mira por una sucesión de robos que habría seguido un patrón muy similar. El último caso que ha trascendido es el de la influencer Rocío Osorno, que descubrió a dos encapuchados dentro de su vivienda mientras ella y su familia se encontraban en el domicilio. Pero todo apunta a que no sería un episodio aislado y la investigación habría puesto el foco en algo todavía más inquietante: la existencia de un posible topo dentro del entorno de los famosos.

Durante los últimos años se han producido diferentes robos en esta zona y, según la información que ha trascendido, los autores conocían perfectamente cómo acceder a las viviendas, cuándo hacerlo y cuáles eran las rutinas de sus propietarios. En el caso de Rocío Osorno, la tranquilidad con la que los ladrones accedieron a su vestidor mientras ella estaba en la planta de arriba llamó especialmente la atención. Y no sería la única persona conocida que habría sufrido un asalto con un modus operandi similar.

Uno de los casos más conocidos es el de Sergio Ramos y Pilar Rubio. En 2023, su finca fue asaltada mientras cuatro de sus hijos se encontraban en el interior del domicilio. Poco antes, María del Monte e Inmaculada Casal habían sufrido uno de los robos más mediáticos de los últimos años. En este caso, la investigación terminó señalando a Antonio Tejado, sobrino de la cantante, como presunto autor intelectual del asalto, según quedó recogido durante el procedimiento judicial. Dos episodios que ponen sobre la mesa una pregunta: ¿cómo consiguen los ladrones conocer con tanta precisión los movimientos de sus víctimas?

La respuesta podría encontrarse en una investigación que ha puesto sobre la mesa el programa Fiesta. Según la información ofrecida en el espacio de Telecinco, la Guardia Civil habría abierto una investigación y estaría detrás de una figura que podría haber tenido acceso a información privilegiada sobre algunos de estos rostros conocidos. Se trataría, siempre según esta información, de un empresario sevillano que se habría infiltrado en el entorno de determinadas personas para conocer sus movimientos y posteriormente hacer llegar esos datos a los ladrones.

La información adquiere todavía más relevancia por una afirmación realizada en el programa: «Es una persona que, según este informe que tenemos de la Guardia Civil, está estrechamente ligada a Isabel Pantoja». Una frase que, sin embargo, fue acompañada de una importante aclaración: la tonadillera no tendría conocimiento de las presuntas actividades de este empresario. Es decir, su nombre aparece únicamente por esa supuesta vinculación y no porque se la señale como partícipe de los robos. Según lo explicado en Fiesta, los implicados estarían conociendo ahora esta información a través del propio programa.

El supuesto objetivo de este empresario habría sido recabar la máxima información posible sobre sus objetivos: horarios, rutinas, entradas, salidas y cualquier detalle que pudiera facilitar posteriormente los asaltos. Una información que, de confirmarse, explicaría cómo los delincuentes podían saber cuándo una vivienda estaba vacía y, en algunos casos, incluso acceder a ella cuando sus propietarios se encontraban dentro.

Pero hay todavía otro dato que eleva la historia a un nivel completamente distinto. Durante el programa también se habría hablado de cinco millones de euros que estarían escondidos en algún punto de Sevilla. Según la información difundida, el dinero estaría enterrado y oculto en el interior de ollas exprés. Un botín que, de existir, podría explicar el interés que habría detrás de esta supuesta trama.

Por el momento, el caso se encuentra bajo secreto de sumario y la identidad del empresario al que se apunta en esta información no ha trascendido. La investigación tendrá que determinar si realmente existe esa conexión entre los robos y una persona que habría conseguido infiltrarse en el entorno de algunos famosos. Mientras tanto, el caso de Rocío Osorno ha vuelto a poner el foco sobre una sucesión de asaltos que lleva tiempo preocupando a los vecinos del Aljarafe y que ahora suma una incógnita mucho más inquietante: quién está pasando información desde dentro.