Penélope Cruz ya lleva el corte de pelo que arrasará este otoño: la melena corta que afina el rostro y multiplica el volumen

Septiembre tiene algo de reinicio beauty. Después del verano, el cabello necesita recuperar su brillo, sanear las puntas y, para muchas, estrenar una nueva silueta. Este otoño, las tijeras apuntan en una dirección muy concreta: las melenas se acortan. El bob, el bixie y las capas que aportan movimiento se convierten en los grandes protagonistas de la temporada, pero hay un corte que concentra todas las miradas: la melena corta a la altura de la mandíbula. Y Penélope Cruz acaba de demostrar por qué. La actriz ha llevado su habitual melena un paso más allá con un bob más corto, ligero y deliberadamente relajado, creado por el peluquero Dimitris Giannetos. Una versión bautizada como boyfriend bob que se aleja del bob geométrico y perfectamente pulido para abrazar una estética mucho más natural. El resultado es un corte que despeja el rostro, estiliza el cuello y devuelve movimiento al cabello.

El efecto buena cara empieza en el corte

Uno de los grandes atractivos de las melenas cortas es su capacidad para cambiar visualmente las proporciones del rostro. Cuando el cabello termina alrededor de la mandíbula, el corte funciona como un marco que dirige la atención hacia las facciones. Los pómulos, los ojos y la línea del cuello adquieren mayor protagonismo, mientras que el rostro queda más despejado. Pero no todos los bobs tienen el mismo efecto. La clave está en adaptar la longitud y el volumen a cada rostro.

En caras ovaladas, prácticamente cualquier versión funciona por su equilibrio natural. En rostros alargados, aportar algo de volumen en los laterales ayuda a crear una sensación más proporcionada. Para las facciones cuadradas, las puntas ligeramente desfiladas y una textura suave pueden restar dureza a la mandíbula. Y si el rostro es redondo, una parte frontal algo más larga puede ayudar a alargar visualmente la silueta.

Más corto también significa más volumen

Hay otro efecto beauty que explica el regreso de la melena corta: el volumen. Al eliminar parte del peso de una melena larga, el cabello recupera movimiento y la raíz puede elevarse con mayor facilidad. En cabellos finos, un bob bien estructurado puede conseguir que las puntas parezcan más densas y que la melena tenga una apariencia visualmente más abundante.

El secreto está en no abusar de las capas. Para el otoño de 2026 se llevan cortes que conservan cuerpo y densidad, pero incorporan pequeñas dosis de movimiento para evitar que el resultado quede plano. En cabellos gruesos ocurre justo lo contrario: retirar peso de determinadas zonas permite que la melena se mueva mejor y que el volumen se distribuya de una forma más favorecedora.

La nueva sensualidad del bob: imperfecta

La estética de este otoño también cambia la manera de entender el pelo corto. Ya no se trata de conseguir una melena completamente lisa, simétrica y perfectamente colocada. El boyfriend bob de Penélope Cruz representa precisamente esa nueva filosofía: un cabello que parece bonito incluso cuando no está perfectamente peinado.

Una ligera onda, unas puntas con textura, una raya imperfecta o un mechón colocado detrás de la oreja pueden ser suficientes. La tendencia busca ese efecto de «me he levantado así», pero con un corte cuidadosamente estudiado detrás.

El color también juega

En el caso de Penélope, el efecto se potencia con reflejos dorados que aportan luminosidad y dimensión. En una melena corta, el color adquiere todavía más importancia porque las diferentes tonalidades se distribuyen alrededor del rostro y ayudan a crear profundidad. Los reflejos estratégicamente colocados pueden iluminar determinadas zonas y hacer que el corte tenga más movimiento visual.

No hace falta cambiar radicalmente de color: unas mechas finas alrededor del rostro o unos reflejos ligeramente más claros pueden ser suficientes para conseguir ese efecto de cabello bañado por el sol que funciona especialmente bien durante la transición del verano al otoño.