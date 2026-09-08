Las 5 series nominadas a los Emmy 2026 perfectas para hacerte un maratón antes del 14 de septiembre

La celebración de los Premios Emmy 2026 está a la vuelta de la esquina y, con menos de una semana para conocer a las grandes ganadoras, resulta imposible ver todas las nominadas antes de la gala, cuya ceremonia está programada para el próximo 14 de septiembre. Por eso y con un tiempo limitado que no nos permitirá estar 100% al día con dichas novedades seriéfilas, hemos seleccionado las 5 series perfectas para que desde hoy, sea posible hacer un maratón antes de que el prestigioso evento dé comienzo en el Peacock Theater de Los Ángeles, California:

5 series de los Emmy 2026 para hacer un maratón

1.’Pluribius’

En una industria audiovisual cargada de productos idénticos, Vince Gilligan, creador de Breaking Bad y Better Call Saul, nos regaló una original distopía sobre la individualidad que, en cierto sentido, habla también de la explosión de las inteligencias artificiales y de hasta qué punto debe sacrificarse la libertad individual por el bien común.

Nominaciones: 8

Dónde está disponible: Apple TV

2. ‘El Caballero de los Siete Reinos’

Si eres uno de esos fans de Juego de Tronos a los que no les está convenciendo del todo la precuela La Casa del Dragón, El caballero de los Siete Reinos es una de esas series para reconciliarte con el universo creado por George R.R. Martin. Un siglo antes de la serie principal, Ser Duncan el Alto y su escudero Egg viven varias aventuras repletas de peligros.

Nominaciones: 1

Dónde está disponible: HBO Max

3. ‘La maldición de Widow’s Bay’

Es la gran revelación de la temporada televisiva (y ya van unas cuantas de Apple TV). Creada por Katie Dippold (guionista de la mítica Parks and Recreation), la trama se centra en un pueblecito de una isla a 65 kilómetros de Nueva Inglaterra, donde el alcalde Tom Loftis ya no sabe cómo reanimar a una comunidad en crisis en la que sus habitantes creen que el lugar está maldito.

Nominaciones: 9

Dónde está disponible: Apple TV

4. ‘Margo tiene problemas de dinero’

Con un reparto sensacional liderado por Elle Fanning, la última serie de David E. Kelley (Big Little Lies) nos pone en la piel de Margo, una joven que ha abandonado sus estudios universitarios para cuidar de su hija y, por el camino, cumplir su aspiración de convertirse en escritora.

Nominaciones: 4

Dónde está disponible: Apple TV

5.’Task’

Renovada por una segunda temporada, la serie protagonizada por Mark Ruffalo es uno de los thrillers policiales más vistos del streaming. La sinopsis parte de los suburbios obreros de Filadelfia, donde un agente del FBI al mando de un grupo especial, persigue a los ladrones de varios robos en casas de drogas.