Real Madrid – Olympique de Marsella en directo | Resultado y cómo va el partido de la Champions League hoy en vivo

Min 73
Cambio en el Real Madrid
Agota las ventanas Xabi Alonso para meter a Raúl Asencio por Arda Güler. En el córner remató Huijsen por encima del travesaño.
Min 71
¡Roja a Carvajal!
Llamaron al colegiado para que revisara la acción al monitor y tras verla repetida ha decidido expulsar a Dani Carvajal.
Min 68
Rulli al suelo
Dani Carvajal se la ha jugado en un pequeño rifirrafe mientras esperaban que se sacase otro córner. El lateral golpeó la cara de Rulli con la cabeza. No ha sido fuerte, pero es jugar con fuego. Atienden los servicios médicos al galo.
Min 68
¡Casi mete el Real Madrid!
Córner que Güler pone al primer palo. Carvajal la prolonga y un defensor evitó que Vinicius empujase el cuero.
Min 66
Cambio en el Olympique de Marsella
Entran Vermeeren y Paixao en el Olympique de Marsella. Se marchan O’Riley y Kondogbia.
Min 63
Doble cambio
Ahora sí. Entran Vinicius y Brahim Díaz por Rodrygo y Mastantuono.
Min 60
Cambio detenido
Xabi Alonso iba a mover ficha. Brahim Díaz iba a entrar al verde por Mastantuono, pero justo cuando se iba a producir detuvo la sustitución. Parece ser que porque sólo le hubiera quedado después una ventana para tres después.
Min 56
¡Courtois!
Ataque rapidísimo del Olympique que termina con un disparo potente de Aubameyang que repele Courtois.
Min 54
¡Mastantuono!
Recibió el balón el argentino, recortó hacia adentro y el disparo de Franco lo detuvo su compatriota Rulli. Después reclamó penalti Mbappé, pero el colegiado no señaló nada y la acción estuvo en el límite. Atacó el Olympique de Marsella y Militao frenó a un rival, por lo que se llevó la amarilla.
Min 50
¡Al larguero!
Córner que sacó el Real Madrid en corto y el disparo final de Mbappé se envenenó al tocar en un rival y acabó estrellándose en el larguero. En el saque de esquina siguiente no generaron peligro los de Xabi Alonso.
Min 48
Despeja el Olympique de Marsella
Saque de esquina que botó Arda Güler al segundo palo. Dejadita de Huijsen, pero despejó la zaga visitante.
Min 46
Amarilla
Cartulina amarilla para Pavard por una falta sobre Álvaro Carreras.
¡Comienza el segundo tiempo!
Arranca la segunda mitad en el Santiago Bernabéu. Sacó de centro el Real Madrid.
El himno de la Champions
La sintonía de la máxima competición continental volvió a resonar en el Santiago Bernabéu. Así sonó el himno de la Champions League.
Mbappé, goleador
El delantero francés sigue en racha y fue el encargado de transformar el penalti que Kondogbia cometió sobre Rodrygo. Mbappé no falló la pena máxima.
¡Descanso!
Termina el primer tiempo en el Santiago Bernabéu. Los jugadores del Olympique de Marsella y Real Madrid se marchan a vestuarios con el 1-1 en el marcador. Antes del intermedio Mastantuono tuvo una ocasión clarísima que le detuvo Rulli.
Min 45+2
¡Arda Güler!
Nueva pérdida de los franceses y el disparo lejano del futbolista turco se fue arriba.
Min 45
Tiempo añadido
Se jugarán tres minutos más en el primer tiempo en el Santiago Bernabéu.
Min 43
Min 41
¡Mbappé!
Nuevo robo del Real Madrid cerca del área rival y Mbappé chutó, pero despejó de puños Gero Rulli.
Min 39
¡La tuvo Aubameyang!
Pelotazo de Rulli arriba y el ex del Barcelona se la lleva en su pugna con Militao. Su disparo final se estrelló en el lateral de la red.
Min 38
A las nubes
Disparo lejano de O’Riley que se marcha por encima del larguero.
Min 37
Despejó Valverde
Córner a favor del Olympique de Marsella. Lo sacó Emerson y mandó el balón al primer palo cerrado y despejó Valverde.
Min 35
Amarilla
Cartulina amarilla para Tchouaméni por una falta en campo propio.
Min 33
¡Paradón de Rulli!
Vaya trallazo de Tchouaméni desde fuera del área y palomita de Rulli para evitar el gol del mediocentro francés. En el córner salió bien el ex guardameta de la Real Sociedad.
Min 30
¡Mastantuono!
Vaya jugada acaba de firmar Franco. En poquísimos metros superó a tres rivales, pero salió rápido Rulli y evitó el gol de Mastantuono. Después lo intentó Rodrygo, pero se le fue fuera. Sacará el guardameta del Olympique de Marsella de portería.
Min 28
¡GOOOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOOOL DE KYLIAN MBAPPÉ! El francés asumió la responsabilidad y no perdonó. Rulli le adivinó el lado, pero no llegó. Empata el partido el cuadro merengue.
Min 27
Penalti para el Real Madrid
Gran movimiento de Rodrygo y Kondogbia le derribó. Penalti clarísimo del ex del Valencia.
Min 26
¡Courtois!
Disparo lejano de Weah y se tiene que estirar Courtois para evitar el segundo de los franceses.
Min 25
El juego de toque
El Real Madrid va perdiendo, pero el estilo de De Zerbi está pudiendo jugar un inconveniente para los franceses, ya que el cuadro blanco les complica la salida del balón.
Min 23
Alexander-Arnold
Recordamos que Trent se lesionó en los primeros minutos de partido y tuvo que ser sustituido por lesión. Dani Carvajal entró en su lugar.
Min 22
¡GOL DEL OLYMPIQUE DE MARSELLA!
¡GOL DEL OLYMPIQUE DE MARSELLA! ¡GOL DE WEAH! Fallo de Arda Güler en el centro del campo. Greenwood se la quitó y corrió con el balón antes de dársela al hijo del mítico futbolista, que se sacó un zapatazo para superar a Courtois.
Min 20
La presión
Sigue el Real Madrid presionando muy arriba y el Olympique de Marsella lo pasa fatal a la hora de poder sacar el balón jugado tal y como le gusta a Roberto de Zerbi.
Min 14
¡Muy alto!
Llegada del Olympique de Marsella, pero el disparo de Weah se marchó por encima del larguero de la portería de Courtois. Respondió el Real Madrid con un chut de Arda Güler que detuvo Rulli.
Min 13
¡Arriba!
Intentó Mastantuono un disparo desde la frontal del área, pero se marchó alto. Está siendo un rodillo el Real Madrid.
Min 10
¡Mbappé!
Otro robo del Real Madrid en zona de tres cuartos y el disparo de final de Kylian Mbappé fue repelido por Rulli. En el córner remató Huijsen como pudo, lo blocó el guardameta argentino.
Min 8
¡Rulli!
Gran disparo de Rodrygo que repele Rulli con el pie. Luego el cuero le llegó de un compañero y los futbolistas reclamaron cesión en este partido de la primera jornada de la Champions League.
Min 6
¡Al palo!
Robó un balón Mastantuono y él mismo se plantó ante Rulli, pero forzado mandó el cuero al poste.
Min 5
¡Primer cambio!
Primera sustitución de Xabi Alonso. Dani Carvajal salta al verde para ocupar el puesto de Trent, que deja el choque por lesión.
Min 4
¡Trent, lesionado!
No puede seguir Trent, que se tira al suelo. Calienta rápidamente Dani Carvajal.
Min 2
¡Mbappé!
Centro de Carreras que no consigue despejar bien la defensa del Olympique de Marsella. Kylian Mbappé estuvo atento y se sacó una chilena que mandó fuera. ¡A punto de hacer el primero el francés!
¡¡Comienza el partido!!
Rueda el balón ya en el Santiago Bernabéu. ¡Sacó de centro el Olympique de Marsella!
¡5 minutos!
Ya no queda nada para que arranque este partido entre el equipo de Concha Espina y el francés que tendrá de todo: tensión, goles, polémica… En breves momentos saltará al verde el once titular del cuadro blanco y también del combinado galo. Aprovechamos este ratito que queda para dejarte la mejor previa del Real Madrid – Olympique de Marsella.
Dani Carvajal
El lateral derecho hoy es suplente contra el Olympique de Marsella, pero con este choque empieza la pelea de Dani Carvajal a por su Séptima.
Banderas de Palestina
La seguridad del Santiago Bernabéu ha impedido que aficionados del Olympique de Marsella puedan acceder al estadio con banderas de Palestina.
Once del Olympique de Marsella
Roberto de Zerbi también ha comunicado su once para intentar asaltar el Santiago Bernabéu. Esta es la alineación oficial del Olympique de Marsella contra el Real Madrid hoy: Rulli; Facundo Medina, Balerdi, Pavard, Emerson; Højbjerg, Kondogbia; O’Riley, Weah, Greenwood; Aubameyang.
El banquillo del Real Madrid
Junto a Xabi Alonso estarán sentado esperando su oportunidad: Fran González, Lunin, Carvajal, Asencio, Fran García, Alaba, Brahim Díaz, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Camavinga, Gonzalo García y Vinicius.
Cargas policiales
Recordamos que la Policía Nacional ha tenido que actuar para controlar a los 900 ultras del Olympique de Marsella que quieren acceder al Santiago Bernabéu para ver este partido contra el Real Madrid en la Champions League.
La Policía Nacional
Después de todo lo que ha ocurrido en La Vuelta Ciclista a España, en esta ocasión a la Policía Nacional sí que la dejarán trabajar bien para frenar a los ultras del Olympique de Marsella.
El Olympique de Marsella
El Real Madrid tendrá hoy delante una dura prueba de fuego. El análisis de Marcos López del Olympique de Marsella.
¿A qué hora empieza el partido de Champions League hoy?
Este partidazo entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella fue fijado en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
Los ultras del Olympique
Ya en el pasado los ultras del Olympique de Marsella habían protagonizado incidentes en la capital de España, como en el Vicente Calderón. Hoy la policía ha tenido que contener a 900 radicales del cuadro francés.
Largas colas en el Bernabéu
Todavía hay largas colas en la entrada de los ultras del Olympique de Lyon, tal y como nos informa nuestro compañero Iván Martín, que está en el Santiago Bernabéu.
¡Alineación oficial del Real Madrid hoy!
Ya conocemos a los once escogidos por Xabi Alonso y ojo porque hay una sorpresa importante: Vinicius es suplente. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Olympique de Marsella: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Rodrygo, Mastantuono, Mbappé.
Una horita y media
Está todo listo en el Santiago Bernabéu para este partidazo de la Champions League. En breves momentos anunciaremos la alineación oficial del Real Madrid y del Olympique de Marsella.
El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Olympique de Marsella para disputar el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Los de Xabi Alonso son conscientes de que no tienen margen de error, menos aún en Chamartín, si quieren acabar entre los ocho primeros para pasar a los octavos de final de la máxima competición continental. En la web de OKDIARIO te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este Real Madrid – Olympique de Marsella.
Real Madrid – Olympique de Marsella, en directo
Empieza la Champions League
Llega uno de los días más esperados por los aficionados al mundo del fútbol, ya que la competición de clubes por excelencia, la Champions League, da el pistoletazo de salida este martes. El Real Madrid, rey de este torneo con quince entorchados, arranca su participación recibiendo a otro histórico como el Olympique de Marsella. En este nuevo formato cada encuentro es importantísimo, por lo que los de Xabi Alonso tienen que ir con todo para comenzar con buen pie y empezar a colocarse en una buena situación en la clasificación en la que están los 36 participantes.
A seguir con la racha
El Real Madrid ha arrancado de la mejor manera la temporada, ya que suma cuatro victorias en cuatro encuentros y ahora quieren el quinto triunfo consecutivo. Eso sí, no será nada sencillo, ya que la Champions League tiene esa magia en la que puede suceder de todo y de ello querrá aprovecharse el Olympique de Marsella para intentar dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu. Pese a ello, los de Xabi Alonso sólo tienen en su cabeza arrancar la fase de liga del torneo con tres puntos imponiéndose a los galos como ya han hecho en el campeonato liguero frente a Osasuna, Real Oviedo, Real Mallorca y Real Sociedad.
Partidazo en el Santiago Bernabéu
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Olympique de Marsella que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Este choque se disputará en el Santiago Bernabéu y el feudo de Concha Espina vuelve a ponerse sus mejores galas para acoger este choque de la máxima competición continental donde el sueño de la Decimosexta comienza para los pupilos de Xabi Alonso.
Min 75
Amarilla
Ahora la cartulina es para Medina por agarrar a Brahim Díaz.