El asalto a la Séptima de Carvajal

El Real Madrid inicia su camino en esta Champions League este martes ante el Olympique de Marsella y, con él, arranca el asalto a la Séptima de Dani Carvajal. El capitán del conjunto madridista tiene en su mano ser historia del fútbol mundial, puesto que sólo un grupo de selectos jugadores –todos del Real Madrid– suman seis Copas de Europa, pero ninguno ha alcanzado las siete. Sin Modric, Nacho y Kroos, el lateral derecho buscará convertirse en el único futbolista en hacerlo.

Quién podía pensar hace 12 años, cuando Carvajal debutaba en el Santiago Bernabéu ante el Betis, que esta temporada estaría ante una situación tan excepcional. El niño que puso la primera piedra de Valdebebas llegaba por fin al primer equipo y lo hacía prácticamente con una Champions bajo el brazo. En esa primera temporada, la 2013-2014, el de Leganés era partícipe de la Décima con enorme protagonismo, puesto que consiguió asentarse como titular por delante de Arbeloa.

Ya nadie le sacó de esa vitola de indiscutible, ni de la inercia ganadora. El lateral pasó a formar parte del que, probablemente, ha sido el mejor equipo en la historia del club, con el que ganaron tres Champions consecutivas entre 2016 y 2018. Milán, Cardiff y Kiev encumbraron de nuevo al Real Madrid, con un todavía joven Carvajal en sus filas que sumaba cuatro entorchados continentales y que se asomaba peligrosamente al récord de seis de Gento.

Tuvo que esperar cuatro años más para conseguir su quinta Champions. Benzema, Modric, Nacho y él conseguían con el Real Madrid algo histórico en el fútbol moderno, mientras que Kroos se sumaba también a ese grupo, sólo que conquistando cuatro como madridista y otra con el Bayern. Pero la cuenta de ambos –salvo la de Karim– no acababa ahí.

De París pasamos a Wembley, uno de los escenarios más mágicos de la historia del fútbol. Allí, el equipo levantaba la Decimoquinta, llevándose una final por primera vez en el legendario estadio inglés. Esa Champions ante el Dortmund tuvo un nombre propio: el de Dani Carvajal. Se llevó el MVP de la final, logrando el reconocimiento internacional que siempre se le había negado, como el mejor del mundo en su puesto y un futbolista que es historia del club.

El ascenso a leyenda de Carvajal

Aquella Champions League permitió al lateral y al resto de veteranos de la plantilla, como eran Nacho, Kroos y Modric, igualar a Gento en Copas de Europa ganadas, un récord que la Galerna del Cantábrico ostentaba desde 1966. Ahora, seis décadas después, Carvajal puede marcar un nuevo hito. El madridista es el único en disposición de convertirse en el primero en ganar siete Champions. Tras superar las ganadas por el Barcelona e igualar las que tienen Liverpool y Bayern de Múnich, sólo el Milan –además, lógicamente, del Real Madrid– ha ganado más que él.

Este martes, el capitán del Real Madrid inicia un ascenso hacia la historia. Después de una temporada muy complicada, tras sufrir una lesión que pudo retirarle del fútbol, Dani Carvajal ha vuelto a lo grande. Con los galones que le da el ser el portador del brazalete y, sobre todo, en un estado de forma espectacular, que le lleva a poner en duda la titularidad de Trent Alexander-Arnold. Legendario ya en el carril diestro del Bernabéu, se prepara para citarse en solitario con la historia, buscando en esta Champions lo que parecía un imposible hace poco más de una década: su Séptima.