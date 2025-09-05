Daniel Carvajal ha vuelto a encontrar el camino. No fue fácil para él estar apartado del fútbol durante nueve meses después de su grave lesión de rodilla. Sin embargo, el futbolista de 33 años no ha tirado la toalla y el esfuerzo que ha realizado estos últimos meses le ha servido para reengancharse a la exigencia que supone jugar en el Real Madrid.

Y partió con un triple hándicap: nuevo entrenador, nuevo esquema y nueva competencia. Primero llegó Xabi Alonso para revolucionar la forma de jugar en el conjunto blanco, con un estilo mucho más ofensivo con la idea de instalar una defensa de tres centrales y carrileros rápidos para dominar el juego. A las pocas semanas, con el minimercado para el Mundial de Clubes, Florentino Pérez decidió adelantar el fichaje de Alexander-Arnold.

Con el desembarco del inglés y la marcha de Lucas Vázquez, a Carvajal se le había puesto el escenario más exigente desde que regresó a Chamartín. Sin embargo, el madridismo no se olvidó nunca de su capitán. En su vuelta al Santiago Bernabéu ante el Osasuna en la primera jornada de Liga, el estadio no paró de corear su nombre mientras esperaba en la banda para volver a galopar en el feudo blanco.

«Era un día muy especial para mí. Desde que he salido a calentar he sentido el calor de la gente. Han estado ahí estos 318 días, ya estoy de vuelta y espero darles muchos títulos. Entrenando fuerte, cogiendo ritmo de competición, irá llegando con los minutos. Muy contento de salir a jugar en mi casa, me siento muy querido», dijo después del partido.

Desde entonces, la competencia con Arnold ha surgido mucho antes de lo esperado. Frente al Real Oviedo en la segunda jornada fue titular volviendo a posar con el brazalete de capitán y ante el Mallorca jugó la recta final para seguir con el plan de que vaya acumulando minutos para recuperar ritmo de competición.

La Selección también arropa a Carvajal

Luis de la Fuente tampoco se había olvidado de Carvajal. Una vez confirmada su recuperación, el seleccionador le convocó en el primer parón de selecciones y le dio la oportunidad de jugar la última media hora. Casi un año después volvía a vestir la camiseta de la Roja y también como el líder del equipo.

«Era un objetivo que volviera. No era de manera gratuita, sino porque lo merece», confesó después de darle entrada por Pedro Porro cuando el partido ya iba 3-0 ante Bulgaria. Tanto en el Real Madrid como con la Selección, Carvajal da pasos agigantados para seguir escribiendo páginas de oro en su carrera. Al horizonte, su mayor sueño: ganar su séptima Champions, convirtiéndose en el futbolista con más Copas de Europa de la historia, y conquistar el Mundial con España. Reto alcanzable, y más si recupera su mejor versión.