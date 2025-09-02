Carvajal: «Con Xabi tenemos más disciplina»

Dani Carvajal se ha pronunciado sobre la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid y los cambios que el técnico ha implementado en Valdebebas. El capitán del Real Madrid afirma que, ahora, tienen «más disciplina» en cuanto a los horarios que con Ancelotti. Mientras que con el italiano tenían «más libertad», el tolosarra es «más recto». «Cada entrenador tiene su metodología, son diferentes generaciones», ha destacado el lateral, que también ha afirmado que todavía les «falta mucho» para llegar a su «techo».

Ha reconocido que Xabi Alonso les pide «presionar más arriba» y que es algo que están trabajando y empieza a notarse. «El equipo está juntando más las líneas. Sí que es verdad que estamos presionando más al unísono», detalla el de Leganés. Además, ve el cambio de entrenador como algo que era «necesario», puesto que considera que «el ciclo de Ancelotti había llegado a su fin».

Carvajal ha entendido pronto lo que el entrenador quiere. Habla con una enorme madurez sobre la competencia con Alexander-Arnold, igual que de los distintos roles que podrán adquirir cada uno de los jugadores a lo largo de la temporada. «Muchas veces mis grandes momentos de forma han sido con una competencia seria y este año me lo planteo así. Somos dos jugadores con cualidades diferentes y eso al míster le viene bien. Bendito problema para el club y para el entrenador», señala sobre la pelea por un puesto con Trent.

Por su parte, el lateral habla de la gestión del grupo que está haciendo Xabi Alonso y de los posibles enfados que pueda haber en la plantilla con las suplencias: «Tiene una idea de tener 17 o más jugadores en rotación, de que todos estemos frescos. Todos tenemos que entender que ese jugador que entre media hora va a ser más importante, porque está fresco. Al final los partidos hay que trabajarlos y esa última media hora ese jugador que no sale de titular y está encabronado puede ser perjudicial, cuando aún puedes ser decisivo. Que un jugador no se sienta indiscutible es bueno para el equipo y para todos».

Carvajal ha atendido a la SER y a COPE durante su concentración con la Selección. Vuelve con España por primera vez tras su lesión y afirma tener la «ilusión del primer día» en su regreso a Las Rozas. El objetivo está, claramente, en el próximo Mundial, para el que ve a la campeona de Europa entre las favoritas: «Nos lo hemos ganado. El equipo es candidato por su trabajo y su juego».

Algo que ha conseguido Luis de la Fuente es que el equipo sea «prácticamente una familia», algo que ha llevado a la Selección a reencontrarse con el éxito tras varios años sin optar a él. «Desde la Eurocopa tenemos una cohesión muy fuerte y un grupo fantástico. Ponemos nuestro talento y ego al servicio del equipo. El míster conoce a muchos jugadores. Él tendrá sus razones para traer a unos jugadores o a otros. Hay un bloque fuerte, pero no cierra la puerta a nadie», apunta el madridista.