Xabi Alonso se ríe del penalti de Yamal: «Sabía que me lo ibas a preguntar…»

La polémica arbitral marcó el partido entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona. Sin comunicación entre el VAR y el árbitro Busquets Ferrer en el Estadio de Vallecas, el conjunto blaugrana dispuso de un penalti muy protestado sobre Lamine Yamal. El ’10’ puso por delante a su equipo al convertir la pena máxima, pero un tanto de Fran Pérez en la segunda mitad colocó el definitivo empate en el marcador. Merced al primer tropiezo de Barça y Villarreal (1-1 ante el Celta), el Real Madrid de Xabi Alonso se marcha líder al parón de selecciones empatado a puntos con el Athletic Club.

Después de la victoria ante el Mallorca el sábado, el conjunto blanco regresa hoy a los entrenamientos, ya sin los internacionales, pero con más efectivos de lo habitual. El Real Madrid cuenta con 13 jugadores ausentes por los compromisos con sus selecciones, alrededor de la mitad de la plantilla del primer equipo. Cuatro de los titulares en el último partido de Liga no han sido convocados por sus selecciones: Militao, Carreras, Arnold y Vinicius.

Xabi Alonso y su cuerpo técnico dispondrán de cerca de dos semanas para afianzar conceptos y seguir puliendo la nueva idea de juego en este inicio de temporada. Pese a que el nivel de juego no ha sido brillante en los tres primeros partidos, los resultados mandan. Una de las máximas de todo entrenador es que desde la victoria se corrige mejor. Con pleno de triunfos y liderato en Liga, el técnico merengue goza del tiempo y contexto necesarios para hacerlo.

El tolosarra ha sido uno de los primeros en llegar a Valdebebas esta mañana. A la entrada de la Ciudad Deportiva le esperaban varios aficionados, frente a los que se ha parado para firmar varias camisetas. El periodista Marcos de la Rocha, de El Chiringuito de Jugones, ha aprovechado la ocasión para preguntar a Xabi Alonso por el penalti de Lamine Yamal. «Sabía que me ibas a preguntar por eso», ha respondido, entre risas, el técnico del Real Madrid.

❌XABI ALONSO NO puede AGUANTARSE la RISA al ser preguntado por el PENALTI de LAMINE: 😅»Sabía que me lo ibas a preguntar». 📹@marcosdlarocha pic.twitter.com/vrrY1DUOIL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 1, 2025

Alonso no se ha querido ‘mojar’, como sí lo hizo tras el gol anulado a Arda Guler ante el Mallorca. «Le he dicho al cuarto que tenía que ser jugada inmediata. La interpretación que ha hecho el árbitro es diferente. Nos hubiera venido bien ese gol, pero él es el que manda y hoy así ha tocado», comentó en rueda de prensa. Un tanto anulado, el de Guler, que supuso el tercer gol anulado por el VAR en Real Madrid-Mallorca tras dos intervenciones del VAR para invalidar dos goles de Mbappé por fuera de juego.