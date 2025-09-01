Parón en Valdebebas con efectivos

Caminaba el Real Madrid con buen paso hacia el progreso futbolístico cuando se topó con el parón de selecciones. Dos semanas sin disputar partido alguno y el ‘virus FIFA’ tocando la puerta. Se cierra en Valdebebas, al menos más que en otras ocasiones, debido la Ciudad Deportiva será menos desangelada. Menos que en los últimos parones. ‘Sólo’ 13 jugadores del equipo blanco han sido convocados por sus respectivos combinados nacionales.

Lo que desemboca en media plantilla ejercitándose en Valdebebas. Enfilarán el túnel del aeropuerto Dean Huijsen y Dani Carvajal (España), Gonzalo García (España Sub-21), Mbappé y Tchouméni (Francia), Fede Valverde (Uruguay), Alaba (Austria), Rudiger (Alemania), Courtois (Bélgica), Lunin (Ucrania), Güler (Turquía), Brahim (Marruecos) y Mastantuono (Argentina), el resto se quedan en el centro de operaciones junto a Xabi Alonso.

Algo que permitirá al tolosarra adelantar lecciones a un grupo caudaloso de alumnos y temer algo menos las lesiones que podrían producirse. Especialmente temidos son los viajes transoceánicos al continente americano. Los cuatro brasileños, Vinicius, Rodrygo, Endrick y Militao, se ahorrarán la carga de partidos y trayectos al no ser convocados por Ancelotti para los encuentros clasificatorios de Brasil para el próximo Mundial.

El técnico italiano, ya con el billete en el bolsillo, desea seguir experimentando en la que será su segunda ventana al frente de Brasil. De ahí que se caigan Rodrygo y Militao de la lista. Y claro, con Vinicius sancionado para el partido de Chile y Endrick recuperándose en la enfermería, Ancelotti optó por dejarlos en Madrid. Tampoco viajan con su país Ceballos, Asencio, Fran García y un Carreras que va cargando de argumentos su candidatura a la Selección.

También permanecerán en la capital Camavinga, Mendy y Bellingham, recuperándose de sus respectivas lesiones, ni Alexander-Arnold, que sigue sin recuperar la dinámica con su selección. Apenas acumula 23 minutos con Inglaterra desde octubre de 2024, debido un periodo marcado por lesiones y suplencias. Aunque sí estuvo en la última convocatoria, en esta ocasión Tuchel ha decidido prescindir de él.

Hacía tiempo que no se veían tantos efectivos en Valdebebas durante un parón de fichajes. Sin ir más lejos, el último del curso pasado, allá por el mes de marzo de 2024, se saldó con 16 futbolistas del Real Madrid repartidos a lo largo y ancho del globo. En esta ocasión tres menos. Buenas noticias para Xabi Alonso, que podrá ejercitar a su equipo con un buen grupo y, especialmente, pasar el parón con menos preocupación por las lesiones.