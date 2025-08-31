Carreras se gana a Xabi Alonso

Álvaro Carreras se ha ganado a Xabi Alonso en tiempo récord. No sólo a su nuevo entrenador, sino a todo el madridismo y también a aquellos que decían que el precio que pagó el Real Madrid por su fichaje era excesivo. 50 millones de euros y a este ritmo se van a quedar cortos. El nuevo lateral izquierdo del equipo blanco ha estado de notable en sus tres primeros partidos, especialmente en el de este domingo contra el Mallorca, en el que encandiló al Santiago Bernabéu en una acción en concreto en la que rechazó sobre la línea un disparo de Samu Costa que iba para dentro.

La salvada de Carreras fue de lo más comentado de un encuentro marcado por la polémica por los tres goles anulados al Real Madrid por Sánchez Martínez y el VAR, dos a Kylian Mbappé por fueras de juego milimétricos y otro a Arda Güler por una mano que no fue sancionada horas antes en Vitoria en el Deportivo Alavés-Atlético. Era su tercera titularidad consecutiva y el de Ferrol evitó el tanto del empate justo después de que a su equipo le impidieran adelantarse por partida triple.

Tirando del tópico actual, fue una acción valor gol, pero recordando a un genio como Carlo Ancelotti, Carreras actuó como el defensa pesimista que el italiano definió en su primer partido de su segunda etapa al hablar de Nacho Fernández. El caso es que el gallego no ha podido comenzar con mejor pie su primera temporada en el Real Madrid tras dos años en el Benfica que despertaron el interés de grandes clubes de Europa.

Fue el blanco el que se llevó el gato al agua y quien le esperó hasta después del Mundial de Clubes pese al veto de los portugueses a traspasarle antes del torneo. Con Carreras sobre el césped, el Real Madrid tan sólo ha encajado un gol en tres encuentros de Liga. Álvaro, además, se ha adaptado a la perfección al lateral que demanda Xabi: sólido en defensa y capaz de incorporarse tanto al centro del campo como al ataque y hacerlo con soltura.

Carreras no tiene techo

«Estaba muy contento de que se incorporara con nosotros. La adaptación esperábamos que fuese buena, pero ha sido muy positiva. Es una incorporación de presente y de futuro», aseguró Xabi Alonso en la rueda de prensa post partido. Desde luego que si hay algo alentador para Carreras es el devenir de los meses.

Y es que si nada se lo impide, el gallego seguirá progresando y adueñándose del costado izquierdo. Dentro de una defensa completamente renovada con Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y por qué no Eder Militao después de tanto tiempo sin jugar, Carreras es ese factor diferencial e impredecible que enamora a Xabi. Su techo, el Mundial de 2026 con España.