Xabi Alonso ultima la ‘pretemporada’

Xabi Alonso tiene por delante dos semanas sin competición, pero llena de trabajo. El objetivo: ganar tiempo al tiempo. Apenas ha tenido desde que llegara al Real Madrid a finales del pasado mes de mayo. Todo ha ido a trompicones. Que si limpiar la mente del final de temporada, conocer a sus nuevos jugadores, disputar el Mundial de Clubes, regresar a España, unas semanas de vacaciones, otras como toma de contacto y el balón ya volvió a rodar.

La intensidad de estos meses ha sido más propia de un entrenador que se hacer cargo de un equipo con la temporada ya empezada, que de uno que es presentado inmediatamente después de finalizar. El fútbol camina al estrangulamiento. Saturación de calendario aparte, la llegada de septiembre da a Xabi Alonso algo de oxígeno y la posibilidad de sacar el bisturí con su equipo.

Dos semanas restan hasta los suyos vuelvan a vestirse de corto. El objetivo del Real Madrid es llegar pleno de condiciones al primer tramo importante de la temporada. En el horizonte más inmediato se vislumbra Anoeta, el debut den Champions ante el Marsella, el derbi capital contra el Atlético en el Metropolitano y el viaje de casi 14.000 kilómetros entre ida y vuelta hasta la frontera de Kazajistán con China. Las cosas de la remodelada Champions.

Por ello, Xabi Alonso aprovechará estas dos semanas para ultimar la preparación de su plantilla en Valdebebas. Realizará sesiones de gimnasios y entrenamientos híbridos entre jugadores del primer equipo y del Castilla. La nómina de futbolistas que no viajan con su selección es más caudalosa que en otras ocasiones. Destacan los brasileños Vinicius, Rodrygo, Militao y Endrick, este último tocado; Ceballos, Asencio, Fran García, Carreras, Alexander-Arnold, y los lesionados Camavinga, Mendy y Bellingham.

Se espera que la evolución de Camavinga prosiga su curso para que poco a poco vaya entrando en dinámica con grupo. El objetivo es que esté disponible para el partido contra la Real Sociedad en Anoeta. El primero nada más volver del parón. La otra parte positiva es que de los 13 futbolistas que han sido llamados por su selección, los españoles Carvajal y Huijsen estarán disponibles desde el martes que viene.

Responde a que la Selección disputa sus encuentros de clasificación al Mundial el jueves en Sofía (Bulgaria) y el domingo en Konya (Turquía). Su prematuro regreso facilita la labor de un Xabi Alonso que no disputará competición en 14 días, pero sí tiene por delante trabajo para ganar tiempo al tiempo y poder afrontar el primer tramo importante de la temporada con garantías. A partir de ahí, con los cimientos asentados, irá recuperando jugadores para perfilar el sistemas.