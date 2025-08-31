El Real Madrid cumple la primera misión

El Real Madrid ha cumplido el primero de los objetivos que se había marcado esta temporada, que no era otra cosa que llegar con pleno de victorias al primer parón de selecciones. Los blancos lo han conseguido tras ganar a Osasuna en el debut liguero en el estadio Santiago Bernabéu, tras vencer con autoridad al Oviedo en el Carlos Tartiere y después de hacer lo propio contra el Mallorca en el coliseo madridista.

Tres victorias con las que contaban en el vestuario del Real Madrid cuando se conoció el calendario, pero tremendamente importantes para los blancos, ya que las condiciones a la hora de afrontar estos tres encuentros no eran sencillas. Los blancos llegaron al duelo contra Osasuna con dos semanas y un día de pretemporada, tiempo totalmente insuficiente. Xabi Alonso y su cuerpo técnico han tenido que ir haciendo la preparación durante los partidos oficiales.

El Real Madrid ganó a Osasuna en un partido donde los blancos demostraron una seriedad que no encontraron la temporada pasada. Es cierto que les costó generar peligro, pero no concedieron ocasiones a los navarros. Frente al Oviedo, la victoria se cimentó con una gran primera mitad, aunque la sentencia llegó en el segundo acto. Por último, ante el Mallorca sumó tres nuevos puntos en un partido en el que sufrió más de lo merecido.

Ahora, Xabi Alonso verá cómo 14 de sus jugadores se van con sus respectivas selecciones, aunque también podrá contar con 11 de ellos en Valdebebas durante estas dos semanas de manera excepcional. Y es que Ancelotti ha decidido no citar a los madridistas con Brasil, Trent no va con Inglaterra, mientras que otros como Camavinga tampoco acudirán con Francia para terminar de recuperarse. El plan es que esté listo para el duelo contra la Real Sociedad.

El fin de la ‘pretemporada’

Durante estas dos semanas sin fútbol de clubes, donde las selecciones harán acto de presencia, Xabi Alonso y su cuerpo técnico terminarán de poner a punto a sus futbolistas. O, por lo menos, a once de ellos. Esa es la idea del donostiarra, ya que una vez regresen los partidos, el calendario se apretará notablemente, puesto que la Champions hace acto de presencia.

Por todo esto, lograr la victoria en las tres primeras jornadas de Liga era capital para los blancos. El Real Madrid se marcha a esta primera pausa de la temporada con el trabajo hecho y siendo plenamente conscientes de que en las próximas semanas el nivel del equipo subirá exponencialmente en el plano físico y, obviamente, futbolístico.