Tebas vuelve a perjudicar al Real Madrid y manda a sus ‘vampiros’ antes de la Champions

La UEFA se ha mostrado muy molesta con la Liga presidida por Javier Tebas después de que se personaran en Valdebebas para someter a los jugadores del Real Madrid a controles antidopaje. El organismo continental no entiende cómo puede suceder esto en la previa de un partido de Champions, ya que ha retrasado toda la programación del conjunto blanco, que saltó a entrenar con más de una hora de retraso. Por ello, ha decidido reflejarlo en su informe. Seis fueron los jugadores que se sometieron a estos controles.

«Así no se hacen las cosas», aseguraban en el vestuario del Real Madrid, muy molestos y sin entender el motivo que ha llevado a la Liga a presentarse en Valdebebas en un día en el que el tiempo está medido, ya que es previa de Champions. Los blancos tenían que comenzar el entrenamiento, abierto 15 minutos para los medios de comunicación, a las 11:00 horas, pero, por culpa de la presencia de los ‘vampiros’ de la Liga, tuvieron que saltar a los campos 1 y 2 con más de una hora de retraso.

Esto, obviamente, perjudica gravemente al Real Madrid, que ve cómo la decisión de la Liga de Tebas altera notablemente su hoja de ruta en la previa del encuentro contra el Olympique de Marsella, que se celebrará en el coliseo madridista este martes.

En busca de la primera victoria

El Real Madrid comienza la fase liga de la Champions contra el Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos buscan comenzar con buen pie su andadura en la máxima competición continental ante el conjunto galo.

Los hombres de Xabi Alonso llegan a este encuentro tras haber ganado las cuatro primeras jornadas de Liga. Los madridistas han vencido a Osasuna, Oviedo, Mallorca y Real Sociedad, lo que le ha permitido a los madridistas ser líderes en solitario en el campeonato nacional. Ahora, los blancos tratarán de empezar con buen pie la Champions.

Por otro lado, el Marsella regresa al Santiago Bernabéu, donde no juega desde septiembre de 2009, tras golear al Lorient en la última jornada de la Ligue 1. Los del sur de Francia son séptimos clasificados tras haber sumado seis puntos de 12 posibles en su campeonato. Ahora, buscarán dar la campanada en Chamartín, donde nunca han ganado.