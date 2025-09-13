Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra la Real Sociedad

La clasificación de la Liga de Primera División cierra este sábado con el Real Madrid en lo más alto de la tabla en solitario con 12 puntos de 12 posibles después de ganar a la Real Sociedad en un duelo muy polémico donde Gil Manzano fue protagonista. También lo fue Kylian Mbappé con un golazo y una asistencia a Güler en el primer tiempo. Oyarzabal de penalti hizo el gol vasco.

Kylian Mbappé no perdonó a los doce minutos de partido con una definición exquisita de delantero puro para batir a un Remiro que venía de hacer grandes paradas para evitar el asedio rival. Fue entonces cuando, pese a la expulsión de Huijsen, el cuadro merengue no se arrugó y se atrevió a jugar en campo rival hasta que Carreras dio un balón precioso al francés. El delantero bailó dentro del área y regaló a Güler el gol que le había negado anteriormente.

Un liderato que mantiene después del parón de selecciones para ser el único equipo invicto del campeonato a la espera de lo que haga el Athletic frente al Alavés en San Mamés. El Real Madrid dominó y sufrió, pero con el bonito desenlace de tres puntos que saben a gloria después de las polémicas ocurridas en el Reale Arena.

Así queda la clasificación de la Liga