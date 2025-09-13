Al Real Madrid no le importaron los impedimentos que puso Gil Manzano para que el partido de los de Xabi Alonso empezase con una gran superioridad que pasó por encima a la Real Sociedad. En apenas dos minutos de que comenzase el encuentro, un polémico fuera de juego de Kylian Mbappé evitó que el gol de Arda Güler subiese al marcador.

Una decisión del VAR con Figueroa Vázquez al mando que cabreó al madridismo, pero que no impidió al cuadro merengue seguir con su lluvia de ocasiones hasta que el francés abriese la lata. En una recuperación en campo rival, Kylian no perdonó con una definición exquisita de delantero puro que batió a un Remiro que poco podía hacer, nada más que dejarse vencer.

Con un Madrid buscando ampliar la diferencia en el marcador, la segunda polémica fue otra bofetada que enfadó aún más al equipo blanco. Un contacto de Dean Huijsen en un contragolpe, cuando aún quedaba Eder Militao, provocó que Gil Manzano le mostrase la roja directa para dejar a los de Xabi con diez jugadores. Algo que cobró menos sentido cuando no hubo intervención del videoarbitraje para que le mostrasen las imágenes.

La Real Sociedad apretó, pero el Real Madrid insistió con su juego de posesión hasta que encontró el segundo premio. Con uno menos, una gran recuperación de Álvaro Carreras en el mediocampo montó otra jugada en la que Mbappé, en modo marciano, dejó sentado a Aritz para dar un balón precioso atrás a Güler para marcar a placer.

Dos goles de dos futbolistas que ahora son indispensables en el esquema de Xabi Alonso y que volvieron a coronarse, esta vez, en el Reale Arena a pesar del gol de penalti de Mikel Oyarzabal tras una mano dentro del área de Carvajal. Tres puntos para conservar el liderato una jornada más.