Carvajal es expulsado por dar un cabezazo a Rulli en una tangana

El capitán del equipo blanco vio la tarjeta roja en el minuto 72

Carvajal entró en el 3' por el lesionado Arnold y acabó expulsado

Dani Carvajal fue expulsado en el minuto 72 del primer partido de Champions del Real Madrid contra el Olympique de Marsella. El capitán del equipo blanco le dio un cabezazo a Gerónimo Rulli, portero del conjunto francés, en plena tangana antes de un córner y el VAR avisó al árbitro de campo, Irfan Peljto, para que fuese a mirar la leve agresión a la pantalla.

El árbitro bosnio no dudó y mostró la tarjeta roja al lateral derecho del Real Madrid, que había entrado a los tres minutos de encuentro por la lesión de Trent Alexander-Arnold. Carvajal no pudo completar el partido y dejó a su equipo con 10 jugadores en los últimos compases y con 1-1 en el marcador tras los goles de Tim Weah y Kylian Mbappé de penalti.

Carvajal trató de expulsarle a Peljto que Rulli le estaba increpando y que el contacto no había sido lo suficientemente fuerte como para expulsarle, pero no pudo evitar la roja. Xabi Alonso viajará a Almaty para la jornada 2 sin su capitán y posiblemente también sin el lesionado Arnold. Por suerte, el árbitro pitó otro penalti a favor del Real Madrid minutos después y Mbappé hizo el 2-1.

Expulsan a Carvajal y el Real Madrid gana

Raúl Asencio entró en lugar de Carvajal y finalmente el Real Madrid pudo sacar los tres puntos de su debut en Champions para acercarse a su objetivo de quedar entre los ocho primeros clasificados de la fase de liga y así evitar la repesca, algo que no logró el curso pasado. «No voy a opinar porque en caliente podemos decir cualquier cosa», dijo Fede Valverde sobre la roja a su compañero.

