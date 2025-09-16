A qué hora juega hoy el Real Madrid vs Olympique de Marsella hoy y dónde ver en directo por televisión en la Champions League

Consulta el horario y canal de televisión para ver en directo el Real Madrid - Olympique de Masrsella de la Champions League Este Real Madrid - Olympique de Marsella es de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League y se jugará en el Santiago Bernabéu El Real Madrid espera arrancar su participación en la Champions League con una victoria

El Real Madrid y el Olympique de Marsella protagonizarán uno de los partidos más emocionantes y destacados de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. El Santiago Bernabéu acogerá un duelo apasionante que es de los más destacados de esta fecha y los de Xabi Alonso irán con todo para tratar de conseguir una victoria. A continuación te detallamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todo lo que ocurra en el feudo de Concha Espina. No te pierdas todos los detalles de la alineación del Real Madrid contra el Olympique en este apasionante encuentro de Champions.

Cuándo es el partido del Real Madrid hoy: horario de Champions League contra el Olympique de Marsella

El Real Madrid recibe al Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu para jugar el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Los de Xabi Alonso buscarán seguir con su gran estado de forma, ya que han conseguido un pleno de victorias en la Liga y esperan trasladarlo ahora a la máxima competición continental. De hecho, Kylian Mbappé, que está en un gran estado de forma, intentará ser el líder del ataque madridista en este apasionante choque frente al combinado galo.

Horario del Real Madrid – Olympique de Marsella de Champions League

La UEFA ha programado este frenético Real Madrid – Olympique de Marsella correspondiente a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League para este martes 16 de septiembre. El horario escogido por el organismo que preside Aleksander Ceferin fue el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con normalidad en la previa entre las aficiones para que el choque pueda arrancar de manera puntual en el Santiago Bernabéu.

Dónde se ve en directo por TV online el partido de Liga de Campeones del Real Madrid – Olympique de Marsella

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la máxima competición continental. Este Real Madrid – Olympique de Marsella que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que este canal es de pago y habrá que tener activa la suscripción para disfrutar de todo lo que ocurra en el feudo de Chamartín.

Por otro lado, todos los aficionados del conjunto de Concha Espina y seguidores de la máxima competición continental podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Olympique de Marsella de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League mediante la aplicación de Dazn. Esta app puede ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como por su página web a través de un ordenador para no perderte nada de lo que ocurra en el Santiago Bernabéu.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA encontrarás la mejor información diaria sobre todo lo que rodee al conjunto que dirige Xabi Alonso. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este Real Madrid – Olympique de Marsella de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League desde una hora y media antes del arranque del choque. Cuando termine publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en el Santiago Bernabéu.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Olympique de Marsella

Todos los aficionados del conjunto madridista que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este Real Madrid – Olympique de Marsella de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras a nivel nacional como Radio Marca, Cope, Onda Cero, la Ser o RNE conectarán con el Santiago Bernabéu para contar todo lo que esté ocurriendo en este partidazo de la máxima competición continental.

Dónde se juega y quién es el árbitro del partido de Champions League Real Madrid – Olympique de Marsella

El Santiago Bernabéu, ubicado en el distrito de Chamartín, será el estadio donde se celebre este apasionante Real Madrid – Olympique de Marsella que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Este campo fue inaugurado en 1947 y en él caben unas 80.000 personas, esperándose este martes un auténtico ambientazo. Hay que recordar que este recinto deportivo fue escogido como sede para acoger encuentros del Mundial de 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos.

La UEFA ha designado al árbitro bosnio Irfan Peljto para que dirija la contienda Real Madrid – Olympique de Marsella de la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. El holandés Dennis Higler estará como responsable en el VAR analizando todas las acciones polémicas para, si es necesario, recomendarle a su compañero que vaya a revisar la jugada en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Santiago Bernabéu.