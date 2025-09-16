Real Madrid-Olympique de Marsella: empieza el camino hacia la Decimosexta

El estreno del Real Madrid en la Champions siempre es un día marcado en rojo para el equipo que más quiere, disfruta y goza con la máxima competición de clubes. Y si esto sucede en el estadio Santiago Bernabéu, tal y como pasará contra el Olympique de Marsella (21:00 horas), con más motivo. El rey del continente da el pistoletazo de salida a la competición con un objetivo claro: volver a reinar. Este martes empieza el camino hacia la Decimosexta, que de entrada tendrá ocho paradas en las que los de Xabi Alonso deberán dar el do de pecho.

El Real Madrid llega a este encuentro contra el Marsella en un gran momento: lanzado tras cosechar cuatro victorias en las cuatro primeras jornadas de Liga, líder en solitario del campeonato nacional y mejorando día tras día su nivel dentro del terreno de juego. En definitiva, en un estado de forma que tratarán de aprovechar en un partido que siempre es especial, ya que el inicio en la máxima competición continental marca el paso y empezar con buen pie es fundamental.

Xabi Alonso volverá a jugar un partido de Champions con el Real Madrid. No lo hace desde el 29 de abril de 2014. En aquella época vestía de blanco y no de oscuro, llevaba botas de fútbol y no zapatillas, y era el jefe del centro del campo madridista, no el dueño del banquillo. Aquella noche, en Múnich, el equipo blanco, en su camino hacia la Décima, goleó al Bayern por 0-4 y el donostiarra vio una amarilla que le impidió disputar la final de Lisboa contra el Atlético de Madrid. En la capital portuguesa no pudo participar, pero dejó dos imágenes icónicas: una carrera por la banda, vestido de traje, para celebrar el gol de Bale junto a sus compañeros; y una fotografía en la grada en la que se podía ver el estadio vacío y sus pies sobre la Orejona.

«El partido lo afrontamos con la ilusión máxima que supone jugar la Champions League con el Real Madrid. Para este equipo es especial y jugar en el Bernabéu, con la historia que tiene, es aún más motivante. La gente está con ganas de dar pasos, de seguir creciendo y jugar contra un rival exigente y de alto nivel. Mañana tenemos un rival exigente, de alto nivel y esperamos empezar bien», aseguraba en la previa un Xabi feliz por lo que viene por delante.

Camavinga y Bellingham deberán esperar

La presencia de ambos en la convocatoria del Real Madrid para este encuentro ha sido la gran noticia de la previa, pero tendrán que esperar para ser titulares. De hecho, lo normal es que ni participen. El objetivo de esta citación es que poco a poco vayan sumándose al grupo.

Bellingham ha acortado plazos tras ser operado del hombro, ya que la idea era que regresara en octubre. No obstante, nadie asumirá riesgos y solo jugará cuando esté listo. En el club siempre estuvo el objetivo de que llegara a este encuentro contra el Marsella y, finalmente, ha cumplido con las mejores previsiones.

Por su parte, Camavinga sufrió un esguince en el tobillo derecho durante un entrenamiento con el Real Madrid antes de que comenzara la temporada, lo que lo ha tenido más de un mes apartado de los terrenos de juego. Con el debut liguero del conjunto blanco en apenas nueve días, ante Osasuna en el Santiago Bernabéu. Ahora, ya está de vuelta.

Un Marsella poco fiable

El imprevisible Marsella del italiano De Zerbi viaja al Bernabéu tras una convincente goleada el viernes al Lorient (4-0). En ese encuentro, brillaron especialmente dos de los fichajes de este verano, el defensor francés Benjamin Pavard (campeón del mundo en 2018) y el central marroquí Nayet Aguerd (ex de la Real Sociedad y West Ham). Ambos fueron anotadores.

Estos dos nuevos rostros del Marsella se unen al del internacional argentino Facundo Medina, la tercera pieza de la defensa, a tres de Roberto De Zerbi, un entrenador de fuerte carácter con un gusto por un fútbol dinámico y de ataque.

El preparador italiano dispondrá de un centro del campo con dos jugadores de banda profundos, el panameño Amir Murillo y el estadounidense Timothy Weah (hijo del legendario George Weah), y dos medios sólidos, como Geoffrey Kondogbia (ex Valencia, Sevilla, Atlético de Madrid) y el internacional danés Pierre-Emile Höjbjerg. En ataque, De Zerbi probablemente alineará al veterano goleador Aubameyang (ex Arsenal, Dortmund y Barcelona) y a uno de los talentos del fútbol inglés, Mason Greenwood (23 años).

En la portería, el técnico italiano ha dado las llaves a otro conocido de la Liga española, el meta argentino Gerónimo Rulli (ex Real Sociedad y Villarreal). El club dirigido por el presidente español Pablo Longoria ha dado señales de haber pasado el bache del debut del campeonato a finales de agosto, cuando una derrota ante el Rennes contra 10 jugadores provocó una trifulca en el vestuario entre Adrien Rabiot -campeón mundial con Francia y uno de los capitanes- y el inglés Jonathan Rowe.

Por ese episodio, los dos jugadores fueron traspasados, el primero al AC Milan y el segundo, al Bolonia, por decisión de la dirección. Especialmente traumática fue la salida de Rabiot, que era un ídolo para la hinchada del Marsella y una de las figuras más respetadas del club.

El Marsella, campeón europeo en 1993 y con una de las hinchadas más fervientes en Francia, se presenta en el Bernabéu con un historial desfavorable. Las cuatro veces a las que se enfrentó al Real Madrid (fase de grupos de la Champions en 2003-04 y 2009-10) las perdió.

Real Madrid-Marsella: posibles onces