El Real Madrid saca pecho: presenta el partido recordando las 15 Copas de Europa

En los prolegómenos del encuentro que enfrentó a Real Madrid y Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu, el club blanco presentó el encuentro recordando las 15 Copas de Europa que han ganado a lo largo de su historia. Una por una, en el videomarcador 360 grados del coliseo madridista, que apagó las luces para la ocasión, se proyectaron las imágenes.

El Real Madrid comienza la fase de liga de la Champions contra el Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos buscan iniciar con buen pie su andadura en la máxima competición continental ante el conjunto galo.

Los hombres de Xabi Alonso llegan a este encuentro tras haber ganado las cuatro primeras jornadas de Liga. Los madridistas han vencido a Osasuna, Oviedo, Mallorca y Real Sociedad, lo que les ha permitido ser líderes en solitario en el campeonato nacional. Ahora, los blancos tratarán de trasladar esa buena dinámica al inicio de la Champions.

Por otro lado, el Marsella regresa al Santiago Bernabéu, donde no juega desde septiembre de 2009, tras golear al Lorient en la última jornada de la Ligue 1. Los del sur de Francia son séptimos clasificados tras haber sumado seis puntos de 12 posibles en su campeonato. Ahora, buscarán dar la campanada en Chamartín, donde nunca han ganado.