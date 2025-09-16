Trent Alexander-Arnold sufre una lesión muscular a los 4 minutos de partido

Trent Alexander-Arnold se retiró lesionado del encuentro que enfrentó a Real Madrid y Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu por una dolencia muscular. El lateral derecho inglés duró cuatro minutos sobre el césped, lo que tardó en sentir un fuerte dolor en la parte posterior del muslo izquierdo. En su lugar entró al terreno de juego Carvajal.

El lateral derecho se echó una mano a la parte posterior del muslo izquierdo tras un esprint para recibir un balón raso de Thibaut Courtois. Después de ser atendido por los médicos del club sobre el campo, el futbolista se marchó al vestuario y en su lugar entró Dani Carvajal.

El capitán del Real Madrid afronta un reto muy importante esta temporada en la Champions. Y es que, si los blancos levantan la Orejona el próximo 30 de mayo en Budapest, Carvajal, que sería el encargado de alzarla al cielo, ganaría su séptima Champions, más que ningún otro jugador. Además, empataría con el Milan y sólo tendría por delante a su club en número de entorchados continentales.

En las próximas horas, Trent Alexander-Arnold será sometido a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión. Hay que recordar que el Real Madrid tiene por delante un mes de septiembre cargados de partido, por lo que su baja será contratiempo para los de Xabi Alonso.