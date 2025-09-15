Convocatoria del Real Madrid contra el Olympique de Marsella: Camavinga y Bellingham vuelven a la lista

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Olympique de Marsella en la primera jornada de la fase de liga de la Champions tiene como principales novedades los regresos de Eduardo Camavinga y Jude Bellingham a la lista. El inglés, tras ser intervenido de una lesión en el hombro, ha acortado casi un mes los plazos de recuperación.

El francés sufrió un esguince en el tobillo derecho durante un entrenamiento con el Real Madrid antes de que comenzara la temporada. Con el debut liguero del conjunto blanco en apenas nueve días, ante Osasuna en el Santiago Bernabéu. Esto le ha tenido más de un mes apartado de los terrenos de juego.

Xabi Alonso no podrá contar para este encuentro con Endrick, Rüdiger y Mendy. Por otro lado, el brasileño también está cerca de volver, mientras que al francés le quedan todavía varias semanas de recuperación y el alemán no estará disponible hasta mediados de diciembre.

A arrancar con buen pie

El Real Madrid comienza la fase de liga de la Champions contra el Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos buscan iniciar con buen pie su andadura en la máxima competición continental ante el conjunto galo.

Los hombres de Xabi Alonso llegan a este encuentro tras haber ganado las cuatro primeras jornadas de Liga. Los madridistas han vencido a Osasuna, Oviedo, Mallorca y Real Sociedad, lo que les ha permitido ser líderes en solitario en el campeonato nacional. Ahora, los blancos tratarán de trasladar esa buena dinámica al inicio de la Champions.

Por otro lado, el Marsella regresa al Santiago Bernabéu, donde no juega desde septiembre de 2009, tras golear al Lorient en la última jornada de la Ligue 1. Los del sur de Francia son séptimos clasificados tras haber sumado seis puntos de 12 posibles en su campeonato. Ahora, buscarán dar la campanada en Chamartín, donde nunca han ganado.

Convocatoria del Real Madrid