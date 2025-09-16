«Sin duda que es un líder. Por personalidad, experiencia y por la influencia que tiene en el resto. Es uno de ellos y, cuando ese grupo es fuerte y se consolida, el resto ya sabe hacia dónde tiene que mirar y a quién tiene que seguir. Kylian es uno de ellos», aseguraba Xabi Alonso en la previa del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Olympique de Marsella en la primera jornada de la fase de liga de la Champions. Y es que Kiki, como se le conoce en la caseta, ya es uno de los gallos de ese vestuario.

El francés aterrizó la pasada temporada en un equipo que venía de ganar la Champions el curso anterior y que tenía al previsible Balón de Oro en la figura de Vinicius, aunque finalmente se le arrebató un premio más que merecido al brasileño. Esto provocó, posiblemente de manera inteligente, que Kylian llegase a Valdebebas con un perfil bajo. Observaba y se familiarizaba con su nuevo entorno.

La temporada, en lo personal, aunque tuvo dificultades, la finalizó con grandes números, aunque en lo colectivo las cosas no salieron como quería el club. Esto ha provocado que este curso todo sea diferente. Mbappé ha dado un paso adelante, ha asumido galones y se ha convertido en el jefe de un equipo que se cimienta a su alrededor.

Un Mbappé desatado

Mbappé ahora está desatado en todos los aspectos, dentro y fuera del terreno de juego. Si en el césped está enseñando su mejor versión -esa de jugador imparable que enamoró a la directiva madridista hace no tanto., fuera ya es un referente. Un hombre de vestuario con alma de líder. Un jugador que habla y tiene voz, pero también voto. Todos le respetan y se lo ha ganado a pulso.

Su relación con Xabi Alonso es excelente: entiende a la perfección lo que quiere el donostiarra de él. También se lleva muy bien con el resto de sus compañeros, aunque tiene una grandísima sintonía con jugadores como Bellingham, Arda Güler o Rodrygo. Y con los jóvenes también es muy importante. Un ejemplo es Gonzalo, al que ha «apadrinado» para que siga creciendo. El delantero escucha y observa todo lo que hace y le dice el francés.

El futuro del Real Madrid pasa por Mbappé, algo que saben a la perfección tanto el club como el propio Xabi Alonso. Por ello, desde el banquillo y desde los despachos coinciden en que deben ir en una sola dirección para tratar de que el francés esté lo más a gusto posible y sea el jugador diferencial que ya ha sido con el PSG, con Francia y, aunque en menor medida, con la entidad madridista.