Martinelli le hace un roto al Athletic

Martinelli amargó la vuelta del Athletic Club a la Champions 10 años después. El delantero del Arsenal entró en el minuto 71 y en un cuarto de hora marcó el primero del partido (72′) y asistió a Trossard para el 0-2 definitivo (87′) en San Mamés. El brasileño frustró una gran primera parte de los de Ernesto Valverde, en la que incluso pudieron llegar a adelantarse.

El Athletic culminó una seria puesta en escena en su regreso a Europa, conteniendo a uno de los semifinalistas de la pasada edición durante toda una primera parte en la que también le puso en apuros con ocasiones claras como la de Alex Berenguer en el minuto 43 y un tiro de Robert Navarro que se fue a córner en la última jugada. Cuando más cerca lo tuvo el Arsenal fue en el 21′, cuando Gorosabel despejó jugándose el físico un balón que le llegaba a Eze para embocar a gol.

Mikel Arteta echó en falta en los primeros 45 minutos a Gyökeres, mermado por un duro golpe en la cabeza con su compañero Gabriel Magalhaes que le supuso una herida en la cabeza y tener que jugar con venda el resto del encuentro. No fue el único, ya que a Merino le ocurrió lo mismo en el 76′ tras un choque con Unai Goméz que volvió a detener el partido.

Antes, el Arsenal tumbaba la resistencia del Athletic. En el 71′, el cansancio pasó factura a los de Valverde al encajar el gol de Martinelli tras encarar solo a portería con un control de cabeza y otro con la pierna derecha para irse en carrera de Dani Vivian y Aitor Paredes casi desde el centro del campo. Luego batió fácil a un a Unai Simón que pudo hacer más y que tocó el balón antes de que se le colara en la red.

Martinelli marca y asiste contra el Athletic

15 minutos después, y tras otra pérdida del Athletic, Martinelli castigó por banda izquierda marchándose de Gorosabel y asistiendo a Trossard para que hiciese el segundo del Arsenal con ayuda de un toque en un defensor vasco. Los leones murieron peleando por marcar un gol con el que ilusionar a su afición, pero tendrán que mirar a los siguientes siete duelos como auténticas batallas por sobrevivir en Europa.