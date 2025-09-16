El Athletic se expone a una sanción de la UEFA tras exhibirse una pancarta propalestina en San Mamés

El Athletic Club de Bilbao se expone a una sanción de la UEFA tras exhibir una enorme pancarta a favor de Palestina en los minutos previos a su debut en Champions contra el Arsenal. Uno de los fondos de San Mamés desplegó un cartel de grandes dimensiones con el siguiente mensaje: «Estaremos a tu lado hasta el último día». Algo que está prohibido en competiciones europeas y que siempre ha acarreado multas económicas en los últimos años.

Además de la pancarta, varios aficionados lucieron banderas del país de Oriente Medio en distintas zonas de las gradas del estadio. Cabe recordar que la pasada temporada la UEFA multó al PSG, campeón de Champions, con 148.000 euros por incidentes en la final ante el Inter de Milán y un cartel en el que se reflejaba la siguiente frase: «Fin al genocidio en Gaza».

Con el escándalo radical de la Vuelta a España 2025 aún candente, San Mamés se pronunció en contra de Israel este martes en el primer encuentro del Athletic en Champions. Sin embargo, esto le podría salir bien caro viendo otros precedentes recientes como el del Celtic de Glasgow, que también fue sancionado por la UEFA a finales de 2023 con 15.200 libras por exhibir banderas palestinas en un choque europeo.

Así sale el Athletic a su estreno europeo

Ernesto Valverde ha revolucionado la alineación del Athletic para este partido con cuatro cambios. Sin el lesionado Nico Williams y aun sin contar con Aymeric Laporte, echa mano para el equipo titular de Andoni Gorosabel y Adama Boiro en los laterales, Mikel Vesga en el medio campo y Robert Navarro en un ataque en el que Alex Berenguer vuelve a jugar de falso nueve.

Este es el once del Athletic contra el Arsenal: Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama Boiro; Jauregizar, Vesga; Iñaki Williams, Sancet, Robert Navarro y Berenguer.