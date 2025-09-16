Una cantada de Luiz Junior impide al Villarreal un buen estreno ante el Tottenham

El Tottenham se llevó la victoria en un partido muy gris de fútbol en el que amargó la vuelta a la Champions del Villarreal. El submarino amarillo perdió por una cantada de su portero Luiz Junior en el minuto 4 y no fue capaz ni siquiera de disparar a puerta en el resto del encuentro. Su rival, el equipo de Londres, sólo lo hizo una vez, pero ni por esas pudieron empatar los de Marcelino, que se van de vacío de su regreso a Europa.

Un flagrante error del guardameta brasileño, al que se le escapó de las manos un balón tras centro de Lucas Bergvall, permitió a los ingleses adelantarse a los cuatro minutos. A pesar de que los londinenses pudieron incrementar la renta, el conjunto amarillo supo mantenerse en la lucha, aunque sin pólvora.

Con Marcelino desplegando todo su armamento, con Pape Gueye, Santi Comesaña y Ayoze Pérez regresando al once, los primeros minutos fueron, en cambio, de dudas. Ya en el primer minuto, Xavi Simons avisó con una volea que rozó el larguero, y tres más tarde llegaba el golpe de los de Thomas Frank.

En un contraataque del Tottenham, Bergvall condujo hasta el área y puso un centro raso lateral hacia Richarlison, interceptado por Luiz Junior. Sin embargo, el balón se le escapó de las manos al guardameta brasileño y se coló en la portería.

Un error condena al Villarreal ante el Tottenham

Fallaba en la salida el cuadro castellonense, que aun así trató de sorprender con un disparo cruzado del canadiense Tajon Buchanan que se marchó fuera, la más clara de los suyos en la primera mitad. Luiz Junior pudo resarcirse de la acción del gol con una mano providencial ante un latigazo de Pape Sarr a la media hora, mientras el partido se calentaba con recados por ambos bandos que se tradujeron en amarillas.

El Tottenham, con Simons liderando, no renunciaba a atacar y siguió asediando el área amarilla, donde pidió penalti por una acción de Gueye sobre Richarlison. Rodrigo Bentancur, de cabeza tras una falta colgada por Pedro Porro, también metió el miedo en el cuerpo a los de Marcelino.

En duelo se fue al descanso y fue tras el paso por vestuarios cuando el Villarreal consiguió quitarse los nervios y comenzar a acercarse al área de Guglielmo Vicario. Nicolas Pépé buscó el empate a los 55 minutos, pero el balón se perdió cerca del palo largo, y Mohammed Kudus respondió con un intento de gol olímpico que obligó al portero del conjunto visitante a salir de puños.

No fue hasta el 85 cuando los castellonenses se encontraron con la mejor ocasión del duelo, después de que Georges Mikautadze fuese derribado en la frontal cuando se quedaba solo; su control hacia fuera hizo que Micky van de Ven viese la amarilla y no fuese expulsado. Pépé se encargó de sacar la falta y buscó la escuadra, pero el esférico se marchó rozando el palo.