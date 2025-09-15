Lo nunca visto: Abidal se ve obligado a desmentir su propia muerte

Eric Abidal, ex jugador del Barcelona y de la selección de Francia, se ha visto obligado a emitir un comunicado en las últimas horas para desmentir unos falsos rumores que lo daban por muerto. A través de su cuenta de Instagram, el ex internacional francés desmintió dichas especulaciones, a la vez que denunció los hechos, aluciendo a las varias cuentas de X (antes Twitter) en las que se afirmaba que había perdido la vida en una operación.

«El ex defensa del Barcelona y de la selección francesa ha fallecido por complicaciones de un segundo trasplante de hígado reciente, debido a su larga lucha contra el cáncer de hígado», escribían desde varios perfiles con fotos del ex jugador en blanco y negro, dándolo por fallecido este lunes. Nada más lejos de la realidad. El actual director deportivo del Al-Wasl de Dubái ha tenido que salir al paso de esos lamentables e inaceptables rumores asegurando que está bien, en casa con su familia.

Abidal habla claro

«Estoy aquí, con mi familia, y todo está bien. El respeto es fundamental. Tengo una familia y mis hijos detrás de mí. Para que quede claro: estoy bien, estoy vivo y saludable. Gracias por su apoyo y sus mensajes de preocupación. Centrémonos en lo que realmente importa», escribió el francés, visiblemente molesto por tener que frenar un bulo tan delicado. No es para menos, imaginando que tus seres queridos se encuentran de repente con titulares sobre tu muerte, sin que nada de eso sea cierto…

Para muchos resultaba verosímil porque el rumor se apoyaba en el hecho de que el ex futbolista fuera operado en 2011 de un tumor hepático y en 2012 recibiera un trasplante de hígado que conmocionó al mundo del fútbol. Sin embargo, nada en su vida reciente apuntaba a complicaciones médicas de ese calibre, y menos aún a una situación tan grave como la que se difundió sin control.

Lo más llamativo de todo este episodio es que nadie ha podido determinar de dónde surgió exactamente el bulo. No hubo ninguna fuente oficial ni medio serio que lo publicara en un primer momento. Todo apunta a que se originó en alguna cuenta anónima de redes sociales y que, como ocurre tantas veces, la gente empezó a compartirlo sin verificar nada, hasta el punto de convertirlo en tendencia. Y ahí es donde radica el problema, esa rapidez con la que se difunden este tipo de noticias falsas y el daño que pueden causar antes de que alguien se moleste en comprobar su veracidad, algo comprobado por Abidal y los suyos.