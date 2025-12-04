Carlos Sainz quiere ser ya el líder de Williams

«La posición en el campeonato me da igual, pero quiero acabar el año con buen sabor de boca». Eso decía Carlos Sainz hace apenas dos semanas tras finalizar el Gran Premio de Las Vegas en quinta posición. Ahora, después de su podio en Qatar, el segundo en el Mundial de Fórmula 1 2025 (tres contando con la carrera al sprint de Austin), quiere proclamarse el líder de Williams desde su primera temporada.

Esos 30 puntos en las últimas dos semanas han hecho que Sainz dé un gran salto en la clasificación hasta el punto de amenazar la ‘victoria’ de su compañero de equipo, Alex Albon. El tailandés, que lleva cuatro años en la clásica escudería inglesa, está a nueve puntos de perder la batalla contra el recién llegado Carlos, al que ya sí le importa su posición final.

Quedar por delante de Albon supondría un auténtico chute de moral para un Sainz que se lo ha currado como nadie desde que pisó la fábrica de Grove y que por fin ha encontrado recompensa en esta gran segunda mitad de año. Sus podios en Bakú y Losail fueron el fruto del trabajo bien hecho, el cual quiere culminar con otro espectacular resultado que le haga obtener la octava posición en la tabla de pilotos.

El objetivo está a tiro, pero no es fácil. Sainz tiene que sumar, mínimo, 10 puntos, ya que nueve exactamente no se puede con el sistema de puntuación actual. El español estaría obligado a quedar quinto en Yas Marina y que Albon, como mucho, quede décimo. El tailandés lleva sin puntuar desde hace tres meses en Monza. En el desempate a 73 dígitos ganaría Carlos gracias a los dos podios de la temporada.

Sainz ya batió a dos compañeros en su debut

Pero más que por una cuestión numérica, la ambición del madrileño es ser el primero de los mortales, ya que el octavo puesto le colocaría a final de año sólo por detrás de los McLaren, el Red Bull de Max Verstappen, los Mercedes y los Ferrari. Un verdadero golpe de efecto para un Sainz que tuvo que abandonar Maranello obligatoriamente y que halló en Williams la mejor opción para crecer en consonancia con su nuevo equipo.

Para Carlos, además, no sería novedad superar a su compañero en el año de su debut con un nuevo equipo. Ya lo logró con Lando Norris en 2019 en su primera temporada con McLaren (sexto y con 40 puntos más) y también con Charles Leclerc en 2021, en la tercera temporada del monegasco con Ferrari (quinto, con seis dígitos más).

Sainz se ha acostumbrado a liderar a sus escuderías hacia un futuro mejor y quiere confirmarse en Williams como el mejor ‘ingeniero’ de la parrilla. Sus horas de trabajo y búsqueda de soluciones en la fábrica de Grove le hizo subir al podio en Qatar, donde peor pintaban las cosas para los británicos.

Encontrar esa décima extra con los reglajes en el simulador es una labor que lleva mucho detrás y que lleva ejerciendo durante todo el curso con el único fin de mejorarse a sí mismo y a su coche un poco más cada día. La ilusión con el madrileño no tiene techo en 2026.